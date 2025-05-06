Festival süresince üniversitelerin L8 numaralı standında öğrencilerle birebir görüşmeler gerçekleştiren Prof. Dr. Aydın, gençlerin geliştirdiği teknoloji ve girişimcilik projelerini yakından inceledi. Onlara yol gösterici önerilerde bulunan Aydın, üniversitelerin inovasyon ve teknolojiye verdiği önemi bir kez daha vurguladı.

İnovasyonun Yolunu Açan Akademisyen

Prof. Dr. Mustafa Aydın, Arap Dili ve Edebiyatı alanındaki akademik kariyerinin yanı sıra, Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki görevinden sonra eğitim alanında önemli kurumları hayata geçirdi.

BİL Holding ve İstanbul Aydın Üniversitesi’nin kurucusu olan Aydın, uluslararası eğitim alanında birçok yeniliğe imza attı. Özellikle “eğitim diplomasisi” ve “hibrit yükseköğretim modeli” kavramlarının öncüsü olarak tanınan Aydın, gençlerin küresel rekabette yer alabilmesi için sürdürülebilir eğitim politikalarına öncülük etmeyi sürdürüyor.

TEKNOFEST 2025 KKTC’deki varlığıyla, gençlerin potansiyeline duyduğu inancı bir kez daha ortaya koyan Prof. Dr. Mustafa Aydın, Türkiye ve KKTC'deki üniversitelerin teknoloji odaklı gelişimine katkı sunmaya devam ediyor.