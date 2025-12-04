Türkiye’nin yerli ve milli otomobil markası Togg, T10F modeli için üretim ve satış sürecini hızlandırdı. 15 Eylül itibarıyla Türkiye’de, 29 Eylül’de ise Almanya’da satışa çıkan T10F’in yıl sonuna kadar 10 bin adedin üzerine çıkması bekleniyor. Basın mensuplarının katıldığı Togg Teknoloji Kampüsü ziyaretinde üretim hatları gezdirilirken hem T10X hem de T10F hakkında kapsamlı bilgiler paylaşıldı.

Avrupa’nın En Güvenli Üç Modelinden Biri

Yetkililer, T10F’in Euro NCAP testlerinden 5 yıldız alan bir model olduğunu ve “Avrupa’nın en güvenli üç aracından biri” olarak konumlandığını vurguladı. Sürekli bağlantıda kalabilen, uzaktan güncellenebilen teknolojik altyapısıyla dikkat çeken T10F;

160 kW / 218 hp güç ,

350 Nm tork ,

52,4 kWh ve 88,5 kWh olmak üzere iki batarya seçeneği ,

350 km ve 623 km menzil ,

28 dakikada %20’den %80’e hızlı şarj

gibi özellikleriyle öne çıkıyor.

Togg’un özgün renk paletinde yer alan “Gemlik”, “Oltu”, “Kula”, “Urla” ve “Mardin” renk seçenekleri kullanıcıların yoğun ilgisini çekiyor. T10F, 15 Eylül–30 Kasım döneminde 6.092 kullanıcıyla buluştu.

Togg’un Yıl Sonu Hedefi 90 Bin Satış

Yetkililer, T10F için bu yıl 10 bin adedin üzerinde bir satış hacmi öngörürken, T10X ve T10F modellerinin toplam satışının 90 bine ulaşmasının hedeflendiğini ifade etti.

Kampanyada 0 Faizli Kredi Dikkat Çekiyor

Togg, yıl sonuna özel kampanya çerçevesinde hem bireysel hem kurumsal müşterilere dikkat çekici finansman avantajları sunuyor:

T10F V1 ve V2 için:

1 milyon TL kredi – 0 faiz – 12 ay – 83.334 TL aylık ödeme

Bireysel kullanıcılara: 1.700.000 TL kredi – %2,39 faiz – 48 ay – 68.617 TL ödeme

Kurumsal kullanıcılara: 1.900.000 TL kredi – %2,63 faiz – 48 ay – 71.923 TL ödeme

4More (Çift Motorlu, 4x4) için:

1 milyon TL kredi – 0 faiz – 12 ay – 83.334 TL ödeme

Bireysel: 1.500.000 TL kredi – %2,30 faiz – 36 ay – 68.604 TL

Kurumsal: 1.900.000 TL kredi – %2,63 faiz – 48 ay – 71.923 TL

Togg’un Almanya Açılımı Büyüyor

Togg, Avrupa pazarındaki stratejik konumunu güçlendirmek için 2021’de Stuttgart’ta kurulan Togg Europe GmbH ile çalışmalarını sürdürüyor. Almanya’nın elektrikli araç altyapısı ve teşviklerdeki güçlü pozisyonu, Togg için kıtanın en uygun giriş noktası olarak değerlendiriliyor.

Togg Teknoloji Kampüsü: Avrupa’nın En Temiz Boyahanesi

29 Ekim 2022’de açılan Gemlik’teki Togg Teknoloji Kampüsü,

Gövde, Boya ve Montaj hatları,

Ar-Ge Merkezi,

Stil Tasarım Merkezi,

Prototip Geliştirme ve Test Merkezi,

Kullanıcı Deneyim Parkı

gibi birçok birimi tek çatı altında barındırıyor.

1,2 milyon metrekarelik alanda kurulu kampüste 250 robot aktif şekilde çalışıyor. Yüzde 90 otomasyon oranına sahip gövde atölyesi ve Avrupa’nın en temiz boyahanesi, Togg’un üretim kalitesini destekleyen en önemli unsurlar arasında yer alıyor. Üretim hattı, farklı modellerin aynı bant üzerinde hızlıca uyarlanabilmesine olanak sağlayan esnek bir yapıya sahip.