Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşundan biri olan Polifarma, yenilikçi ve katma değerli projelere yaptığı yatırımlarla Ar-Ge alanında rekor bir yükseliş gösterdi. Turkishtime tarafından açıklanan “Türkiye Ar-Ge 500” araştırması sonuçlarına göre Polifarma, 2024 yılında da başarısını artırarak tüm sektörler arasında 76. sıraya, ilaç sektöründe ise ilk 10 arasına girdi.

İlaç sektöründe ilk 10 arasında

1986’dan bu yana %100 yerli sermaye ile faaliyet gösteren Polifarma, Tekirdağ Ergene’deki modern üretim tesisinde ilaç, serum, parenteral beslenme solüsyonu (TPN), tıbbi cihaz ve veteriner ürünleri üretiyor. 50’den fazla ülkeye ihracat yapan şirket, araştırmada ilaç sektöründe ilk 10 şirket arasında yer alma başarısını gösterdi. Aynı zamanda Ar-Ge merkezinde alınan marka sayısına göre ilk 50 şirket arasında 21. sırada, Ar-Ge merkezinde yürütülen proje sayısına göre ise ilk 100 şirket arasında 17. sırada yer aldı.

Dışa bağımlılığı azaltıyor

Ülkemizin ilaçta dışa bağımlılığını azaltmak hedefiyle, çok yakın dönemde faaliyete geçecek; 11.233m2 alan üzerinde inşa edilmiş, hammadde ile bitmiş ürün üretim alanları, depolama alanı ve sempozyum alanı barındıran Polifarma AR-GE Hammadde ve İlaç Üretim Merkezi ise Türkiye’nin en kapsamlı AR-GE tesisi olacak.

‘Global bir sağlık üssü’ olarak kurgulanan bu tesiste, SMA hastalığının tedavisine yönelik ilaç ve bu ilacın etkin madde sentezi de gerçekleştirilecek. Bu önemli ilacın en kısa sürede hastaların erişimine sunulması için çalışmalara yoğun bir şekilde devam eden Polifarma, aynı zamanda bu merkezde farklı nadir hastalıklara yönelik etken madde ve ilaç üretimini de yapacak.

İlaç üretiminin yanı sıra eşitlikçi, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etme vizyonuyla çalışan Polifarma, “Önce Hayat” mottosu doğrultusunda toplum sağlığına değer katmaya devam edecek.