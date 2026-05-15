Barajda faaliyet gösteren tesislerde, Malatya ve Elazığ’dan temin edilen 2-3 gramlık yavru alabalıklar kafes sistemlerine yerleştirildi. Bu yavruların kasım ayına kadar beslenerek yaklaşık 250 gram ağırlığa ulaşması ve iç piyasada tüketime sunulması hedefleniyor.

Adıyaman genelinde iç sularda faaliyet gösteren 25 su ürünleri yetiştiricilik tesisinin 23’ünün Çat Barajı’nda bulunduğu, bölgede yıllık yaklaşık 3 bin 500 ton alabalık üretimi gerçekleştirildiği bildirildi. Kuluçkahane altyapısına sahip işletmelerde ise yılda ortalama 4 milyon yavru alabalık üretildiği ifade edildi.

2025 yılında kuraklık nedeniyle üretimde düşüş yaşanırken, bu yıl yağışların artmasıyla birlikte üretim kapasitesinde yükseliş bekleniyor. Sezon kapsamında yaklaşık 13 milyon yavru alabalığın kafeslere yerleştirilmesi planlanıyor.

Büyütülen balıkların bir bölümü Karakaya Barajı ve Karadeniz’deki tesislere taşınarak 2–3 kilogram ağırlığa ulaştıktan sonra “Türk somonu” adıyla Rusya, Japonya ve ABD başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor. Bu üretim modeli, hem iç piyasaya hem de ihracata katkı sağlayarak bölge ekonomisine önemli gelir oluşturuyor.