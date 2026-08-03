Trump'ın İran açıklaması piyasaları etkiledi

Küresel piyasalar haftaya ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile ilgili açıklamalarının etkisiyle hareketli başladı. Trump, İran ile müzakerelerin 3 Ağustos Pazartesi günü yeniden başlayacağını ve Hürmüz Boğazı'nın açılması ile İran'ın nükleer programına ilişkin bir anlaşmanın yakın olabileceğini söyledi.

Jeopolitik risklerin azalabileceği beklentisi özellikle enerji piyasalarında sert fiyat hareketlerine neden oldu.

Petrol fiyatlarında yüzde 5'i aşan düşüş

Trump'ın açıklamalarının ardından Brent petrol fiyatı haftaya sert düşüşle başladı. Brent petrol, sabah saatlerinde 83,35 dolar seviyesine gerilerken günlük kayıp yüzde 5'in üzerine çıktı.

Petrol fiyatlarındaki gerileme önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarına da yansıyabilecek gelişmeler arasında değerlendiriliyor.

Altın güvenli liman talebiyle yükseldi

Petrol fiyatlarındaki düşüş ve küresel piyasalardaki hareketlilik altın fiyatlarını da etkiledi.

Ons altın sabah saatlerinde 4.066 dolar, gram altın ise 6.206 TL seviyesinden işlem gördü.

Güncel altın satış fiyatları şöyle:

Gram altın: 6.206,39 TL

Çeyrek altın: 10.128 TL

Yarım altın: 20.256 TL

Tam altın: 39.999,91 TL

Cumhuriyet altını: 40.326 TL

Gremse altın: 100.306,51 TL

Ons altın: 4.066,01 dolar

Dolar ve euro yüksek seyrini sürdürüyor

Döviz piyasalarında da yukarı yönlü görünüm devam ediyor.

Saat 07.15 itibarıyla;

Dolar/TL: 47,5531

Euro/TL: 54,8833

seviyelerinde işlem görüyor.

LPG'ye zam bekleniyor

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre otogaz (LPG) litre fiyatına gece yarısından itibaren 2,45 TL zamyapılması bekleniyor.

Şu an için benzin ve motorin fiyatlarında yeni bir fiyat değişikliği bulunmazken, üç büyük ilde güncel pompa fiyatları şöyle:

İl Benzin Motorin LPG İstanbul (Avrupa) 67,18 TL 80,97 TL 31,19 TL Ankara 68,14 TL 82,09 TL 31,19 TL İzmir 68,44 TL 82,37 TL 30,99 TL

Piyasaların gözü yeni gelişmelerde

Uzmanlar, İran ile müzakerelere ilişkin gelecek haber akışı, petrol fiyatlarındaki seyir ve ABD'den gelecek ekonomik verilerin hafta boyunca altın, döviz ve enerji fiyatları üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor. Yurt içinde ise yatırımcılar hem akaryakıt fiyatlarındaki olası değişiklikleri hem de döviz ve altın piyasalarındaki hareketliliği yakından takip ediyor.