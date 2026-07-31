Yatırımcıların güvenli liman talebini yakından takip ettiği altın fiyatları, 31 Temmuz Cuma sabahına hafif geri çekilmeyle başladı. İç piyasada gram altın 6 bin 228 TL seviyelerinde işlem görürken, ons altın ise 4 bin 74 dolar bandında hareket ediyor.

Piyasalarda gözler, ABD'den gelecek ekonomik veriler ve küresel merkez bankalarının para politikalarına ilişkin mesajlarda olmaya devam ederken, uzmanlar kısa vadede fiyatlarda dalgalı seyrin sürebileceğine dikkat çekiyor.

31 Temmuz 2026 Güncel Altın Fiyatları

Gram altın: 6.228,89 TL

6.228,89 TL Çeyrek altın: 10.165,00 TL

10.165,00 TL Yarım altın: 20.331,00 TL

20.331,00 TL Tam altın: 40.359,10 TL

40.359,10 TL Cumhuriyet altını: 40.475,00 TL

40.475,00 TL Gremse altın: 101.207,25 TL

101.207,25 TL Ons altın: 4.074,73 Dolar

Uzmanlar, altın fiyatlarının kısa vadede dolar endeksi, tahvil faizleri ve jeopolitik gelişmelere bağlı olarak yön bulmaya devam edeceğini belirtirken, uzun vadede güvenli liman talebinin fiyatları desteklemeyi sürdürebileceğini ifade ediyor. Temmuz ayının son işlem gününde yaşanan sınırlı geri çekilmeye rağmen altının aylık bazda pozitif performans sergilemesi dikkat çekiyor.