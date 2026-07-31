Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme, vergi kayıp ve kaçağıyla mücadelede daha caydırıcı yaptırımlar getirirken, vergiye uyumlu mükellefleri de teşvik eden uygulamaları içeriyor.

Tebliğe göre, teminat verilmesi gereken yılda esas alınacak beyanname, bir önceki yıla ait gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi olacak. Vergiye uyum gösteren ve mevcut vergi indirimi uygulamasından yararlanma hakkına sahip mükellefler ise teminat yükümlülüğünü önemli ölçüde daha düşük bir oranla yerine getirecek. Bu kapsamda söz konusu mükellefler, belirlenen teminat tutarının yalnızca beşte biri kadar ödeme yapacak.

Sahte Belge Düzenleyenlere Ağır Yaptırım

Yeni düzenlemenin en dikkat çeken bölümü ise sahte veya yanıltıcı belge düzenleyen ya da bu belgeleri bilerek kullandığı tespit edilen mükelleflere yönelik yaptırımlar oldu.

Vergi inceleme raporu hazırlanan riskli mükelleflerden, raporun vergi dairesi kayıtlarına ulaştığı tarihten kararın kesinleşmesine kadar geçen süreçte hesaplanan tutarın beş katı oranında teminat istenecek.

Vergi dairesi tarafından yapılacak resmi tebligatın ardından, eksik teminatı bulunan mükelleflerin 30 gün içinde bu yükümlülüğü yerine getirmesi gerekecek.

Amaç Vergi Kayıplarını Önlemek

Düzenlemeyle, sahte belge kullanımının önüne geçilmesi, vergi kayıp ve kaçaklarının azaltılması ve kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin güçlendirilmesi hedefleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, vergiye gönüllü uyumu teşvik ederken usulsüzlük yapan mükelleflere yönelik daha sert yaptırımlar uygulamaya devam etmesi bekleniyor.