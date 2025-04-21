Gün içinde en düşük 9.268,07, en yüksek ise 9.346,30 puan seviyeleri görüldü. Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 2,83 puanlık düşüş kaydetti.

Sektör bazında bakıldığında, hizmetler endeksi yüzde 0,12, sanayi endeksi yüzde 0,49 ve teknoloji endeksi yüzde 0,01 yükselirken, mali endeks yüzde 0,22 oranında geriledi.

BIST 100 endeksine dahil hisselerden 59'u değer kazanırken, 39'u değer kaybetti. Günün ilk yarısında en çok işlem gören hisseler arasında Tofaş, Koç Holding, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C) ve Yapı ve Kredi Bankası öne çıktı.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin valörlü işlemlerinde basit getiri yüzde 41,29, bileşik getiri ise yüzde 45,55 seviyelerinde gerçekleşti.

Öte yandan, uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1550, sterlin/dolar paritesi 1,3400 ve dolar/yen paritesi 140,7 düzeyinde seyrederken, İstanbul serbest piyasada dolar 38,1990 liradan, avro ise 44,2010 liradan satışa sunuluyor.