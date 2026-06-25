Şirket, halka arz kapsamında toplam 162 milyon adet pay satışa sunacak. Bu payların 132 milyon adedi sermaye artırımı, 30 milyon adedi ise mevcut ortak satışı şeklinde gerçekleştirilecek. Pay başına 30,26 TL olarak belirlenen halka arz fiyatıyla satışın yaklaşık 4,9 milyar TL büyüklüğe ulaşması bekleniyor.

Borsada "EKIM" Kodu ile İşlem Görecek

Halka arzın tamamlanmasının ardından Ekim Turizm paylarının Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da "EKIM" işlem koduyla işlem görmesi planlanıyor. Şirket sermayesinin halka arz sonrasında 832 milyon TL'ye yükselmesi öngörülürken, halka açıklık oranının yaklaşık yüzde 19,5 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Bireysel yatırımcılar ve şirket çalışanlarına eşit dağıtım yönteminin uygulanacağı halka arzda T1 ve T2 bakiyelerinin kullanılamayacağı belirtildi.

Gelirin Büyük Kısmı Yeni Araç Yatırımlarına Gidecek

Şirket yönetimi, halka arzdan sağlanacak kaynağın önemli bölümünü operasyonel kiralama filosunun büyütülmesinde kullanmayı hedefliyor. İzahnameye göre elde edilecek fonun yüzde 65'i yeni araç alımlarına ayrılacak.

Kaynağın yüzde 10'u işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanılırken, yüzde 25'lik bölüm ise finansal borçların azaltılmasına yönlendirilecek. Böylece şirket hem filo kapasitesini artırmayı hem de bilanço yapısını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Intercity'nin İş Modeli Yatırımcıların Radarında

Türkiye'nin önde gelen operasyonel filo kiralama şirketlerinden biri olan Ekim Turizm, Intercity markası altında kurumsal müşterilere uzun dönem araç kiralama hizmeti veriyor.

Şirket; araç satın alma, bakım ve onarım süreçleri, sigorta işlemleri, hasar yönetimi, lastik hizmetleri, yol yardım ve filo operasyonlarının yönetimi gibi birçok hizmeti tek çatı altında sunuyor. Ayrıca Intercity İstanbul Park bünyesinde motor sporları organizasyonları ve çeşitli etkinlik faaliyetleri de yürütüyor.

Finansal Performansta Güçlü Büyüme

Ekim Turizm'in son yıllardaki finansal sonuçları dikkat çekici bir büyüme ortaya koyuyor. Şirketin hasılatı 2021 yılında 1,8 milyar TL seviyesindeyken, 2022 yılında 3,1 milyar TL'ye yükseldi. 2023 yılının ilk dokuz ayında ise gelirler 4,2 milyar TL'ye ulaştı.

Kârlılık tarafında da benzer bir ivme görüldü. 2021 yılında yaklaşık 370 milyon TL net kâr açıklayan şirket, 2022 yılında 1,1 milyar TL net kâra ulaştı. 2023'ün ilk dokuz ayında ise net dönem kârı 1,2 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Ortak Satışı ve Taahhütler Dikkat Çekiyor

Halka arz kapsamında mevcut ortaklardan Ali Vural Ak'a ait 30 milyon TL nominal değerli pay da yatırımcılara sunulacak. Şirketin ortaklık yapısında Ali Vural Ak, Rafan Holding B.V. ve Intercity Yatırım Holding A.Ş. bulunuyor.

Öte yandan halka arz sonrası yatırımcı güvenini desteklemek amacıyla 30 gün süreyle fiyat istikrarı işlemlerinin uygulanması planlanıyor. Şirket ve mevcut ortaklar ayrıca 1 yıl boyunca pay satmama taahhüdü vermiş durumda.

Ekim Turizm Halka Arz Özeti