Brent petrol, dün %4,7’lik artışla 99,4 dolar seviyesine kadar yükselirken, yeni güne sınırlı geri çekilmeyle 98 dolar civarında başladı. Yükselişte, İran basınında yer alan ve Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilere yönelik ödeme sistemine ilişkin haberler etkili oldu.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı İsrail-Lübnan arasındaki 10 günlük geçici ateşkes yürürlüğe girerken, ABD ile İran arasındaki nükleer müzakerelere ilişkin iyimser mesajlar dikkat çekti. Ancak İran tarafından henüz resmi bir doğrulama gelmedi.

Küresel piyasalarda risk iştahı güçlü seyrini koruyor. MSCI Dünya Endeksi %0,17 yükselerek üst üste ikinci gününde de rekor tazelerken, ABD borsalarında teknoloji hisseleri öncülüğünde yükseliş sürdü. S&P 500 ve Nasdaq endeksleri günü sırasıyla %0,26 ve %0,36 artıda kapattı. Nasdaq teknoloji endeksi ise 12 gün üst üste yükselerek 2009’dan bu yana en uzun pozitif serisini kaydetti.

Avrupa tarafında ise enerji fiyatlarına bağlı baskı devam ediyor. Stoxx Europe 600 endeksi günü yatay tamamlarken, doğal gaz fiyatları %2,5 artışla 42,4 euroya yükseldi. Asya piyasalarında ise yeni günde satış ağırlıklı bir görünüm öne çıktı.

Makroekonomik verilere bakıldığında, Euro Bölgesi’nde mart ayı enflasyonu aylık %1,3 artarken yıllık bazda %2,6’ya yükselerek son dönemin en yüksek seviyesine çıktı. Artışta enerji fiyatlarındaki yükseliş belirleyici oldu. Buna karşın çekirdek enflasyonda sınırlı gerileme gözlendi.

ABD’de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında gerçekleşerek iş gücü piyasasının güçlü seyrini koruduğunu gösterirken, sanayi üretimi mart ayında %0,5 daralarak beklentilerin altında kaldı.

Yurt içinde ise konut piyasasında fiyat artışı devam etti. Konut Fiyat Endeksi mart ayında aylık %2,0 artarken, yıllık artış %26,4 olarak gerçekleşti. Ancak reel bazda düşüş eğilimi sürüyor. Üç büyük ilde fiyat artışları dikkat çekerken, en yüksek yıllık artış %30,4 ile Ankara’da kaydedildi.

Öte yandan Hazine, 5 yıl vadeli dolar cinsi tahvil ihracında 2 milyar dolarlık borçlanmaya giderken, faiz oranı %6,40 olarak gerçekleşti.

Piyasalarda bugün gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yayımlayacağı Piyasa Katılımcıları Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklayacağı konut satış verilerinde olacak.