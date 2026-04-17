Küresel otomotiv endüstrisi yüksek kaliteli gelişim yönündeki dönüşümünü sürdürürken, Chery, küresel stratejisini güncelleyerek güçlendirmeye devam ediyor. Küresel ölçekte aile mobilitesine olan talebin hızla artmasıyla birlikte kullanıcılar güvenlik, geniş iç hacim ve akıllı sürüş deneyimlerine giderek daha fazla önem vermeye başladı. Kullanıcı ihtiyaçlarına dair derin anlayıştan hareket eden Chery de, bu kapsamda “aile” merkezli yeni bir marka değer sistemi inşa ediyor. Bu yeni yaklaşım, Nisan 2026’da düzenlenecek Auto China 2026 ve Chery International Business Summit (Chery Uluslararası İş Zirvesi) kapsamında resmi olarak tanıtılarak markanın küresel yenilenme sürecinde yeni bir dönemin başlangıcını işaret edecek.

Aile mobilitesi etrafında değer inşası

Chery, aile değerlerinin günlük mobiliteyle yakından ilişkili olduğu Türkiye’de, kısa sürede kullanıcılar nezdinde güçlü bir konum elde etti. Pazara girişinden bu yana TIGGO7 ve TIGGO8 gibi modeller; güvenlik, iç hacim ve güvenilirlik alanlarında sundukları performansla Türk ailelerinin beklentileriyle örtüşerek markanın aile odaklı konumlandırmasını güçlendirdi. Bu yıl düzenlenecek Auto China 2026’da Chery, aile mobilitesine odaklanan yeni küresel marka yaklaşımını resmi olarak hayata geçirecek. Güvenlik, genişlik ve akıllı özellikler gibi temel unsurları kapsayan bu yapı ile marka, dünya genelindeki aileler için bütüncül bir mobilite çözümü sunmayı hedefliyor. Bu dönüşüm, ürün odaklı gelişim anlayışından değer odaklı büyüme modeline geçişi temsil ederken, Chery’nin küresel ölçekte aile mobilitesi çözümleri sunan bir marka olarak konumunu da güçlendiriyor.

Küresel strateji ile kullanıcı deneyiminin entegrasyonu

Yeni marka yaklaşımı doğrultusunda Chery; marka değerini küresel stratejisi, temel teknolojileri, ürün gamı ve kullanıcı ekosistemi ile entegre ederek daha bütüncül bir gelişim yapısı oluşturmayı sürdürmeyi hedefliyor. Kullanıcı ihtiyaçlarını odağına alan marka; konfor, güvenlik ve akıllı etkileşim alanlarında sürekli iyileştirmeler yaparken, ürün güvenilirliğini ve kalite seviyesini de artırmaya devam ediyor. Türkiye gibi önemli pazarlarda ise kullanıcı geri bildirimleri, ürün geliştirme ve hizmet iyileştirme süreçlerine aktif şekilde yön vererek gerçek kullanım senaryolarıyla daha güçlü bir uyum sağlanmasına katkıda bulunuyor. Aynı zamanda Chery, açık ve kazan-kazan temelli iş birliklerine olan bağlılığını sürdürerek küresel bayi ağı ve iş ortaklarıyla birlikte sürdürülebilir ve iş birliğine dayalı bir mobilite ekosistemi inşa etmeye devam ediyor.

Aileler için güvenilir bir yol arkadaşı

Aile kullanıcılarının ihtiyaçlarını merkeze alan Chery, her yolculuğa güven ve özen katmayı hedefliyor. Önümüzdeki dönemde marka, aile odaklı değer yaklaşımını daha da güçlendirerek ürün, teknoloji ve hizmetlerini geliştirmeye devam ederken; daha güvenilir ve konforlu mobilite deneyimleri sunmayı sürdürecek çalışmalarını sürdürüyor. Marka, Auto China 2026 ve Chery Uluslararası İş Zirvesi yaklaşırken, Türkiye’deki iş ortakları ve müşteriler dahil olmak üzere küresel medya ve kullanıcıları bu önemli dönüm noktasına tanıklık etmeye ve aile mobilitesinin yeni geleceğini birlikte keşfetmeye davet ediyor.