Kampanya kapsamında, sürüş sırasında lastikte yaşanabilecek yol hasarlarında ücretsiz değişim sağlanıyor ve sürücülere hem maddi kayıplara karşı koruma hem de kesintisiz sürüş güvenliği sunuluyor.

Petlas, ultra yüksek performans sınıfındaki lastiği Prestige Sport’a özel olarak bir kampanya hazırladı. Lastikte oluşabilecek yol hasarlarını garanti kapsamına alan Petlas, “Lastik Hasar Güvencesi” adını verdiği kampanyayla yolculuk boyunca ekstra güven ve konfor sağlıyor.

Bu sistem sayesinde, sürüş sırasında karşılaşılabilecek delinme, kesilme ya da darbe gibi tamiri mümkün olmayan yol hasarlarında lastik ücretsiz olarak değiştiriliyor. Üstelik bu değişim, birebir aynı ebat ve desende yeni bir lastikle yapılıyor. Bu ayrıcalıklı hizmet, sürücülere hem maddi kayıp riskinden korunma hem de güvenli sürüş konforunu sürdürebilme imkânı sunuyor.

Kampanyadan yararlanmak isteyen kullanıcılar, satın alma işleminden sonra Petlas web sitesi üzerinden kolayca kayıt yaptırarak bu güvenceyi aktive edebiliyorlar. Lastik Hasar Güvencesi, fatura tarihinden itibaren 1 yıl boyunca devam ediyor.

Prestige Sport, geniş omuz yapısı ve asimetrik desen tasarımı sayesinde virajlarda yüksek yanal stabilite sağlarken, iç yapısındaki geniş drenaj kanalları ve silikalı özel sırt karışımı ile ıslak zemin güvenliğini üst seviyeye taşıyor. Gelişmiş teknolojilerle donatılan lastik, Smart Flex Technology ve Adhesive Filler Technology gibi yenilikçi mühendislik çözümleri sayesinde hem dayanıklılığı hem de performansı bir arada sunuyor.

Kampanyadan 1 Nisan – 31 Aralık 2025 tarihleri arasında Petlas satış noktalarından en az 4 adet 17” jant ve üzeri Prestige Sport satın alan binek otomobil ya da SUV sahipleri yararlanabiliyor.