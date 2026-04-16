Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, söz konusu olaylara ilişkin bazı içeriklerin yalnızca bilgi vermekle kalmadığı, aynı zamanda toplumsal huzuru zedeleyebilecek nitelikte olduğu vurgulandı. Özellikle failleri övücü ifadeler içeren, yeni suçlara teşvik eden ya da halk arasında endişe ve kaos yaratabilecek paylaşımların yakından takip edildiği belirtildi.

Yetkililer, resmi açıklamalar dışında yayılan ve gerçeğe aykırı olduğu değerlendirilen bilgilerin bilinçli şekilde dolaşıma sokulduğunu tespit ettiklerini ifade etti. Bu kapsamda, içerikleri hazırlayan, yayan veya yayılmasına aracılık eden kişi ve hesapların belirlenmesi için güvenlik birimleriyle koordineli bir çalışma yürütüldüğü aktarıldı.

“Sanal devriye” faaliyetlerinin aralıksız sürdüğü belirtilirken, suç unsuru taşıyan paylaşımlar hakkında gözaltı ve arama dahil olmak üzere gerekli tüm adli işlemlerin gecikmeksizin uygulanacağı kaydedildi.

Soruşturmanın, Türk Ceza Kanunu’nun 213, 214, 215 ve 217/A maddeleri ile Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 160. maddesi kapsamında çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.