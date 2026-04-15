Olay, öğle saatlerinde Ayser Çalık Ortaokulu’nda silah seslerinin duyulması üzerine ortaya çıktı. İhbar sonrası bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken okul çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

İlk incelemelere göre saldırının, 8. sınıf öğrencisi tarafından gerçekleştirildiği ve saldırganın olay sırasında hayatını kaybettiği aktarıldı. Yetkililer, saldırganın babasına ait silahları kullandığını ve olayın tüm yönleriyle soruşturulduğunu belirtti.

Saldırganın ailesi olduğu belirtilen iki kişinin de gözaltına alındığı, adli ve idari makamların kapsamlı bir inceleme başlattığı açıklandı. Soruşturmanın selameti gerekçesiyle yayın yasağı getirildi.

Olayın ardından kentte eğitim-öğretime iki gün ara verilirken, Milli Eğitim, İçişleri ve Sağlık Bakanlıklarının bölgeye ekip gönderdiği bildirildi. Ayrıca farklı siyasi partiler ve devlet yetkilileri de olayla ilgili açıklamalarda bulunarak soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü ifade etti.

Güvenlik güçleri, olayın nedenine ilişkin incelemelerini sürdürürken, okul çevresinde ve şehir genelinde güvenlik önlemlerinin artırıldığı öğrenildi.