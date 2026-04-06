Esnafın maliyet yükü artıyor

Palandöken, elektrik ve doğal gazda yapılan yüzde 25’lik artışın, zaten zor şartlarda faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarları olumsuz etkilediğini söyledi. Küresel gelişmeler ve yükselen petrol fiyatlarının da bu tabloyu ağırlaştırdığını vurgulayan Palandöken, enerji giderlerindeki artışın işletmelerin ayakta kalmasını zorlaştırdığını ifade etti.

“Fiyatlara da yansıyor”

Artan enerji maliyetlerinin yalnızca esnafı değil, piyasayı da doğrudan etkilediğini belirten Palandöken, “Elektrik, doğal gaz ve akaryakıt giderlerindeki yükseliş hem maliyetleri artırıyor hem de ürün ve hizmet fiyatlarına yansıyor. Bu durum enflasyon üzerinde de baskı oluşturuyor” dedi.

Özel tarife çağrısı

Esnaf ve sanatkarlara yönelik ayrı bir enerji ve ticari akaryakıt tarifesi uygulanması gerektiğini dile getiren Palandöken, daha uygun fiyatlı bir sistemin hem işletmeleri rahatlatacağını hem de piyasadaki fiyat artışlarını sınırlayacağını söyledi.

“Esnaf ayakta kalırsa piyasa canlı kalır”

Palandöken, esnafın ekonomideki kritik rolüne dikkat çekerek, sağlanacak desteklerin yalnızca küçük işletmeleri değil, genel ekonomik dengeleri de olumlu etkileyeceğini belirtti. “Esnafın ayakta kalması, piyasaların canlı kalması demektir” diyen Palandöken, atılacak adımların enflasyonla mücadeleye de katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.