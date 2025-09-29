İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya, tutuklu sanık Selçuk Tengioğlu ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme, Adli Tıp Kurumu raporuna dayanarak Özel’in yaralanmasının basit müdahale ile giderilebilecek seviyede olduğunu belirtti. Duruşmada savunma yapan Tengioğlu, “Söylenecek çok şey var ama tekrar söylemek istemiyorum” dedi.

Özel’in avukatı Sedat Aslantaş, müvekkilinin ciddi bir yaralanma almadığını ancak saldırının kamu huzurunu tehlikeye attığını vurguladı. Savcı ise Tengioğlu’nun “kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle basit kasten yaralama” suçundan 9 aydan 2 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme, sanığı 12 ay hapis cezasına çarptırdı ve takdiri indirime gitmeden tahliyesine hükmetti.

Olayın Detayları

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Tengioğlu’nun 4 Mayıs’ta Taksim’de bir otelde kahvaltı yaptıktan sonra AKM önünde 2-3 saat beklediği, Özel’in törene girişini gördüğü ve tören bitiminde yüzüne yumruk attığı aktarıldı.

İddianamede, Tengioğlu’nun herhangi bir terör veya suç örgütüyle bağlantısının bulunmadığı, HTS ve MASAK verilerinin incelendiği ve suça iştirak eden başka kişilere rastlanmadığı belirtildi. Tengioğlu, ifadesinde saldırıyı bir anlık öfkeyle gerçekleştirdiğini kabul etti.

Tarihi Geçmişi ve Önceki Suçlar

Tengioğlu’nun geçmişte Hatay’da iki çocuğunu öldürdüğü ortaya çıkmıştı. Saldırının ardından gözaltına alınan Tengioğlu, tutuklanmış ve Beyoğlu’nda kaldığı otelin ruhsatsız olduğu tespit edilerek mühürlenmişti. İlk ifadelerinde CHP’ye başvurduğu halde yemek kartı alamadığını ve birikmiş öfkesinin tetiklediğini söylemişti.