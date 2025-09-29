Park Elektrik hisseleri, haberin yayına hazırlandığı saat itibarıyla yüzde 9,95 değer kaybederek 22,80 TL seviyesine geriledi. Cuma günü 29,10 TL’den işlem gören hisse, günü 25,32 TL ile tamamlamış ve önceki güne göre yüzde 1,14 kayıp yaşamıştı.

Borsada yatırımcılar, Ciner hakkındaki gelişmelerin Park Elektrik hisselerine doğrudan yansıdığına dikkat çekiyor. Finans uzmanları, şirketin yönetim ve operasyonel yapısındaki belirsizliklerin hisselerde volatiliteyi artırabileceğini belirtiyor.

Park Elektrik, Turgay Ciner’in ortaklığıyla faaliyet gösteren ve elektrik üretim alanında yatırımları bulunan şirketler arasında yer alıyor. Yatırımcılar, önümüzdeki günlerde Ciner hakkında çıkan haberlerin hisselere etkisini yakından takip ediyor.