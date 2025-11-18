İstanbul’da ödeme hizmetleri alanında faaliyet gösteren IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’ye yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şirketin yasadışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık dahil olmak üzere organize suç yapılarıyla bağlantılı yüksek hacimli finansal işlemleri sistematik biçimde yürüttüğü belirlendi. Tespitlerin ardından 28 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı; sabah saatlerinde düzenlenen operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı.

155 milyar TL’lik şüpheli işlem hacmi

MASAK tarafından hazırlanan analiz raporlarında şirket üzerinden geçen yaklaşık 155 milyar TL tutarındaki işlem hacminin “hayatın olağan akışıyla bağdaşmadığı” vurgulandı. İşlemlerin çok kısa zaman aralıklarında ve yüksek tekrar sıklığıyla gerçekleştirildiği, açıklama kısımlarında “bet”, “bahis”, “oyun”, “kumar”, “dolandırıcı” gibi ifadelerin yoğun biçimde yer aldığı tespit edildi.

Ayrıca IQ Money üzerinden işlem yapan kişilerce 78 milyar TL civarında suç gelirinin aklandığına yönelik kuvvetli şüphe oluştu. MASAK raporları, yatırma–çekme işlemlerindeki oransızlık ve yoğun şüpheli hareketliliğin organize suç faaliyetleriyle örtüştüğünü ortaya koydu.

Faaliyet izni iptal edilmesine rağmen işlem yapmaya devam etmiş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporlarında ise şirketin, 2023 yılında faaliyet izni iptal edilmesine karşın para transferi ve ödeme aracılığı işlemlerini sürdürdüğü belirlendi. Rapora göre;

Dolandırıcılık ve yasadışı bahis şüphesi taşıyan çok sayıda işlem kaydedildi,

Bazı operasyonlar şirket yöneticilerinin kişisel hesapları üzerinden yürütülerek izler gizlenmeye çalışıldı,

Denetim sürecinde bilgi ve belgelerin geç, eksik veya hiç sunulmadığı tespit edildi.

Ayrıca POS hizmetlerinde usulsüz sözleşmeler yapıldığı, riskli ve tekrar eden POS işlemlerinin yoğunlaştığı, risk kontrol mekanizmalarının bilerek devre dışı bırakıldığı değerlendirildi.

26 gözaltı, şirkete TMSF kayyımı

İstanbul merkezli operasyonda 28 şüpheliden 26’sı yakalanırken; 1 şüphelinin yurt dışında bulunduğu, bir diğerinin ise firari olduğu öğrenildi. Yurt dışındaki şirket yöneticisi için kırmızı bülten çıkarılması amacıyla işlemler başlatıldı.

Şüphelilerin adreslerinde ve şirket merkezinde yapılan aramalarda şirketin dijital altyapısı, finansal kayıtları ve suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına el konuldu. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen karar doğrultusunda IQ Money’e Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı.