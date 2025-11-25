Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, iddiaların kamuoyunda geniş yankı bulması üzerine soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İddialar kapsamında, lehe veya aleyhe maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla, usulünce alınan hakimlik kararı doğrultusunda Tuttur.com sitesine hizmet veren bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde adli bilişim ekiplerince yerinde inceleme yapılmaktadır. Bu aşamada kullanıcı bilgilerine müdahale edildiğine dair herhangi bir tespit bulunmamış olup, teyitsiz ve farklı algı yaratacak açıklamalara itibar edilmemesi önemle duyurulur."

Soruşturmanın sürdüğü belirtilirken, kullanıcıların kişisel bilgilerinin güvenliği ve şeffaflığın sağlanması için gerekli tüm adımların atıldığı ifade edildi.

Tuttur.com nedir?

2010’lu yıllarda popüler olan Tuttur.com, sanal ortamda şans oyunları ve bahis hizmetleri sunan bir platformdu. Ancak Saran Holding’in bayilik sözleşmesinin iptali ve lisans sorunları nedeniyle site, faaliyetlerini durdurmuştu.