İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 23 şüpheliye yönelik yapılan eş zamanlı baskınlarda 21 kişi gözaltına alındı.

Kıymetli maden ticaretinde mevzuat dışı işlemler tespit edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen soruşturmada, ikinci ve üçüncü kişiler üzerinden kurulan yeni şirketler aracılığıyla altın ve gümüş ticaretinde kota dışı ve mevzuata aykırı işlemler yapıldığı belirlendi. Şüphelilerin döviz teşviklerini de usulsüz şekilde kullandığı ve şirketler arasında organize bir ağ oluşturarak çok sayıda yasa dışı eylem gerçekleştirdiği ifade edildi.

Tonlarca altın ve gümüş, rejime aykırı şekilde yurtdışına çıkarılmadı

Soruşturma kapsamındaki tespitlere göre bazı şirketler, 9 Ocak 2023 – 10 Aralık 2024 tarihleri arasında Dahilde İşleme Rejimi kapsamında tonlarca altın ve gümüş ithal etti. Ancak bu madenlerin büyük bölümünün rejim kurallarına aykırı biçimde yurtdışına çıkarılmadığı ortaya çıkarıldı.

Ayrıca şüphelilerin ithalat ve ihracat süreçlerinde sahte belge kullandığı, altın levha olarak beyan edilen bazı ürünlerin ise pirinç levha veya imitasyon altınla değiştirildiği tespit edildi. Bu yöntemlerle yüksek miktarda haksız kazanç elde edildiği, güncel altın fiyatları üzerinden hesaplandığında kamu zararının yaklaşık 100 milyar liraya ulaştığı açıklandı.

21 şüpheli yakalandı, 2 kişi aranıyor

“Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “örgüte üye olma”, “kamu kurumlarını zarara uğratacak nitelikli dolandırıcılık” ve ilgili kanunlara muhalefet suçlarından 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 21 şüpheli yakalanırken, kaçan 2 kişi için arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Soruşturma genişletiliyor

Yetkililer, suç örgütünün ticaret ağının ve bağlantılı şirketlerin detaylı şekilde incelendiğini, kamu zararının boyutunun netleştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.