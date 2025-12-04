Aralarında illüzyonist Aref Ghafouri’nin de bulunduğu toplam 12 şüpheli adliyeye sevk edilirken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, BİST’te işlem gören bazı sermaye piyasası araçlarında hayatın olağan akışına aykırı fiyat ve işlem hacmi dalgalanmaları tespit edilmesi üzerine soruşturma başlattı. Özellikle Avrupa Yatırım Holding A.Ş. (AVHOL) hisselerinde 28 Nisan – 25 Ağustos 2023 döneminde yapılan işlemlerin manipülatif nitelikte olduğu belirlendi.

SPK’nın yazılı başvurusu üzerine genişletilen soruşturmada; İstanbul merkezli olmak üzere Antalya, Samsun, Ankara ve Kahramanmaraş’ta toplam 25 kişinin manipülatif işlemlere karıştığı tespit edildi. Haklarında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “piyasa dolandırıcılığı” suçlarından inceleme yürütülen şüphelilerden Onur Y., Mehmet Y., Emre K., Erol D., Osman Ö., Suat H. ve Sebahattin A.’nın cezaevinde tutuklu bulunduğu daha önce belirlenmişti.

8 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA KARARI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından Sulh Ceza Hakimliği, aralarında illüzyonist Aref Ghafouri’nin de yer aldığı Bedri E., Furkan K., İlker İ., Muhammet E., Murat A., Emrullah Ş. ve Akif K. hakkında tutuklama kararı verdi.

Gökhan Gönül’e adli kontrol

Soruşturma kapsamında eski milli futbolcu Gökhan Gönül ile birlikte Cemal Çetinkaya, Murat G. ve Alper A. hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi uygulanmasına hükmedildi.

SPK başvurusu soruşturmayı başlattı

Savcılığın sevk yazısında, soruşturmanın SPK’nın yazılı başvurusu ile başlatıldığı belirtildi. Başka suçtan tutuklu olan Onur Y.’nin yönlendirmesiyle AVHOL hisselerinde yapılan alım satım işlemlerinin örgütlü manipülasyon kapsamında değerlendirildiği ve şüphelilerin bu işlemlerle haksız menfaat elde ettiği kaydedildi.

Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ediyor.