Edinilen bilgiye göre, zanlı Erdal T., 2021 yılında adliyede sürekli işçi kadrosunda göreve başlamıştı. Sessiz ve sakin yapısıyla tanınan Erdal T.’nin bir süredir işe gelmediği fark edilince, Bürodan sorumlu Cumhuriyet Savcısı 1 Aralık’ta olağan denetim yaptı. Anahtarı ve sorumluluğu katip Kemal Demir’de bulunan kasanın açılmasıyla, içerisinin tamamen boş olduğu ortaya çıktı.

Yapılan incelemeler sonucunda, Erdal T.’nin 25 kilo altın ve 50 kilo gümüşü alarak kayıplara karıştığı ve eşi ile birlikte İngiltere’ye gittiği belirlendi. Zanlı ve eşi hakkında yakalama kararı çıkarılırken, kasanın sorumlusu Kemal Demir de gözaltına alındı.

Çalınan altın ve gümüşlerin bir kısmının, daha önce göçmenlere yönelik altın kaçakçılığı operasyonunda el konulan eşyalar arasında olduğu ortaya çıktı. Adli emanette yapılan detaylı sayımda; 9 bin 906 gram altın, 49 adet reşat altın, 438 adet kolye, 66 gram küpe, 5 kilo altın, 7 adet arma altın, 167 adet tam altın, 606 adet bilezik, 1 kilo 477 gram bilezik, 376 adet yarım altın, bin 328 adet çeyrek altın, 40 adet cumhuriyet altın, 2 bin 701 gram takı, 487 adet ata altın ve 6 adet gremse altın ile 50 kilo gümüş bulunduğu kaydedildi.

İddialara göre, soygunun ardından Erdal T., arkadaşlarına “Malları sattım, Allah çarşınıza pazar versin” mesajını attı. Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.