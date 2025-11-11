Paylaşımı sonrası gözaltına alındı

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Furkan Bölükbaşı, yayımladığı son içerik nedeniyle gözaltına alındı. Ak Parti’ye yakın isimlerden biri olarak bilinen Bölükbaşı, son dönemlerde yaptığı açıklamalarla eleştirilerin hedefi haline gelmişti.

Cumhurbaşkanı’na yönelik paylaşım soruşturma başlattı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Bölükbaşı’nın X (Twitter) platformunda Türkiye Cumhurbaşkanı’na yönelik ifadeler içeren paylaşımı üzerine harekete geçti. Savcılık, söz konusu paylaşımı Türk Ceza Kanunu’nun 310. maddesi kapsamında değerlendirdi.

Gözaltı kararı ve soruşturma süreci

Savcılık talimatıyla harekete geçen ekipler, Furkan Bölükbaşı’nı gözaltına aldı. Yapılan açıklamada, “Soruşturma, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla titizlikle yürütülmektedir.” ifadelerine yer verildi.

Bölükbaşı’nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, paylaşımın içeriğine ilişkin incelemenin ise devam ettiği bildirildi.