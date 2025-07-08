Görüntüleri izlediğini ve derin bir üzüntü yaşadığını dile getiren Özel, “O görüntüleri gördüm, başımdan aşağı kaynar sular döküldü” ifadelerini kullandı. Ancak olayın tüm yönleriyle araştırılması gerektiğine dikkat çeken CHP lideri, “Eğer bu görüntüler montaj çıkarsa arkadaşımızın arkasında dururuz. Ama yaptıysa Allah onun bin kere cezasını versin. Yolsuzluk varsa kimsenin arkasında durmayız” dedi.

Parti olarak büyük bir seçim sürecine girildiğini vurgulayan Özel, bu tür olayların affedilemeyeceğini söyledi. “Bu parti en kritik seçimlerden birine giderken, böyle bir işe karışan kişiyi affetmek mümkün değil” diyen Özel, CHP’nin yolsuzlukla mücadele konusundaki kararlılığını yineledi.

Gündemi sarsan olayla ilgili soruşturma sürerken, Özgür Özel’in net ve ilkeli duruşu, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. CHP yönetimi, olayın tüm yönleriyle açıklığa kavuşmasını bekliyor.