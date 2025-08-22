Divriği Ulu Camii çıkışında konuşan Özel, İsrail’in Filistin’de uyguladığı politikaları sert sözlerle eleştirerek Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni (TBMM) olağanüstü toplantıya çağıracaklarını duyurdu.

Filistin’de büyük bir insanlık dramının yaşandığını vurgulayan Özel, “Birleşmiş Milletler kıtlık ilan etti. Çocuklar açlıktan ölüyor, yardım kuyruğundaki siviller bile hedef alınabiliyor. Bu artık dayanılmaz bir noktaya geldi” dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde alınan kararları uygulamaya koyduğunu söyleyen Özel, “Gazze’nin boşaltılması, Filistinlilerin süpürülerek topraklarından arındırılması ve bu alanlarda oteller, kumarhaneler yapılması planlanıyor. Bu karar, 1967 sınırlarına dayalı iki devletli çözümün önünü kesmeye yöneliktir” ifadelerini kullandı.

CHP lideri, Meclis’in bu gelişmelere kayıtsız kalamayacağını belirterek, “Türkiye’nin en yetkili organı TBMM’dir. Filistin’de yaşananları görüşmek, atılacak adımları belirlemek için Meclis’in acilen toplanması gerekir. Muhalefet partileriyle birlikte iktidar partisini de bu sürece dahil edeceğiz. Grup Başkanvekillerimiz tüm siyasi partilerle görüşecek, Pazartesi günü de resmi başvurumuzu Meclis Başkanlığı’na yapacağız” diye konuştu.

Özel, Meclis görüşmeleri yapılmadan sürecin kapanmaması gerektiğini de vurguladı.