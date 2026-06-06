Coşkulu kalabalığa seslenen CHP lideri, siyasi mücadelede her türlü bedeli ödemeye hazır olduğunu belirterek, seçmenlerin bir kez daha hayal kırıklığı ve üzüntü yaşamasına asla izin vermeyeceğini ifade etti. Gerekirse boyun eğmeden bu mücadeleyi sürdüreceğinin altını çizen Özel, tabanın moralini yükseltecek kararlı açıklamalarda bulundu.

Parti içindeki birlik ve bütünlük atmosferini pekiştiren Özel, herhangi bir ayrışma, bölünme ya da kişisel koltuk kavgasının içinde olmadıklarını dile getirdi. Bencillikten uzak bir şekilde, tüm partililerin ortak hayali olan iktidar hedefine odaklandıklarını belirten CHP lideri, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gibi önemli figürlerin partinin ortak değerleri olduğunu vurgulayarak birliktelik mesajını güçlendirdi. Geniş bir katılımın gözlendiği tarihi Künç Köprü yakınlarındaki bu buluşmada, parti yöneticileri de Özel'e eşlik ederek gövde gösterisi yaptı.