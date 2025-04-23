Konuşmasında ülkedeki mevcut duruma da değinen Özel, "Arkadaşlarımız cezaevinde, ülke büyük bir yoksulluk içinde, çocuklarımızı bile koruyamadığımız bir dönemdeyiz. Diliyorum ki gelecek bayram, hem çocuklar hem de ülkemiz için gerçek anlamda bir bayram olsun. Türkiye'nin değişime, vatandaşın ise umuduna sahip çıkmamız gerekiyor. Ne yazık ki bu umut, yargı gücü kullanılarak bastırılmaya çalışılıyor. Ancak biz mücadeleden ve direnmekten vazgeçmeyeceğiz," ifadelerini kullandı.

Ankara Valiliği’nin Anıtkabir’e yürüyüş taleplerini reddetmesine de sert tepki gösteren Özel, şunları söyledi: "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurmuş partinin genel başkanı, 1'inci Meclis'ten Anıtkabir'e yürüyecek. Buna dahi Valilik eliyle yasak getirmeye çalışan, halktan kopmuş, şuurunu yitirmiş bir iktidarla karşı karşıyayız. Bugün saat 17.00'de, bütün Ankaralılarla birlikte, kurduğumuz Meclis'ten kurucumuz Atatürk'e yürüyeceğiz."

Özel’in bu açıklamaları, 23 Nisan’ın ruhuna sahip çıkma ve demokrasi vurgusu açısından önemli bir mesaj olarak değerlendirildi.