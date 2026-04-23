Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 2,33 TL indirim yapıldı. Benzin ve LPG fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

İstanbul’da güncel fiyatlar

İstanbul Avrupa Yakası’nda benzin litre fiyatı 62,70 TL, motorin 69,35 TL, LPG ise 34,99 TL seviyesinde bulunuyor.

Anadolu Yakası’nda ise benzin 62,56 TL, motorin 69,21 TL ve LPG 34,39 TL’den satılıyor.

Ankara ve İzmir’de durum

Başkent Ankara’da benzin 63,67 TL, motorin 70,47 TL ve LPG 34,87 TL olarak fiyatlanıyor.

İzmir’de ise benzin litre fiyatı 63,94 TL, motorin 70,75 TL ve LPG 34,79 TL seviyesinde.

Akaryakıt fiyatları; döviz kuru, brent petrol fiyatları ve vergi düzenlemelerine bağlı olarak değişkenlik göstermeye devam ediyor. Araç sahipleri ise fiyatlardaki gelişmeleri yakından takip ediyor.