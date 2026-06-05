2025 yılında gerçekleştirilen projelerle enerji tasarrufundan karbon emisyonlarının azaltımına, su verimliliğinden döngüsel üretim uygulamalarına kadar birçok alanda somut kazanımlar elde edildi.

Türkiye ağır ticari araç pazarının öncü markalarından Mercedes-Benz Türk, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında yeşil dönüşüm verilerini açıkladı. Şirket Daimler Truck’ın yeşil hedefleri kapsamında üretim ve ofis lokasyonlarında enerji verimli ve sürdürülebilir süreçlerle çevresel ayak izini daha da geliştirmeye yönelik çalışmalarına son sürat devam ediyor. Üretim tesislerinde enerji verimliliğine odaklanan şirket, Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda elektrik ve doğalgaz toplam tüketiminde yaklaşık 3.000 MWh tasarruf sağlandı. Devreye alınan ek projelerle yıllık 450 MWh ek tasarruf daha elde edildi. Aksaray Kamyon Fabrikası’nda ise 680 MWh enerji tasarrufu sağlanırken, 165 tCO2e azaltımı elde edildi.

Güneş Enerjisiyle Karbon Salımına Fren

Aksaray fabrikasında 2024'te devreye alınan 6,2 MWp kurulu güce sahip Güneş Enerjisi Santrali ile tesisin toplam gücü 7,5 MWp seviyesine ulaştı. Bu yatırımla yıllık 4 bin 696 ton karbon salımı engellendi. Ayrıca emisyon azaltıcı projeler sayesinde, 2021 baz yılına göre yüzde 20 oranında CO2e azaltımı sağlandı. Genel Müdürlük & Pazarlama Merkezi tesisinde 2023 yılında devreye alınan 3,5 MWp gücündeki Güneş Enerjisi Santrali ile bugüne kadar toplam 8.400 ton karbon emisyonu engellendi. 2025 yılında 4.670 MWh elektrik enerjisi üretildi.

Su Yönetimindeki Kazanımlarla Daimaİleri

Su kaynaklarının korunması için Hoşdere Otobüs Fabrikasında başlatılan ve 2025 Şubat ayından itibaren kademeli olarak devreye alınan İleri Atıksu Arıtma tesisi ile 40 bin metreküp taze su tasarrufu sağlandı. Bu proje kapsamında biyolojik arıtma tesisinden çıkan su geri kazandırılarak suyun üretimde tekrar kullanılması sağlanıyor. Aksaray Kamyon Fabrikasında ise dijital takip sistemi sayesinde çim sulamasında yüzde 60 tasarruf edilirken, altyapı iyileştirmeleriyle yılda 200 bin metreküp su kazanımı elde edildi.

Hoşdere ve Aksaray’da Sıfır Atık’a Uyum

Bölgenin en büyük yeşil alana sahip üretim tesisi olma özelliği taşıyan Aksaray Kamyon Fabrikası’nda, 2025 yılı boyunca üretim esnasında ortaya çıkan 3 bin 917 ton atığın %99,9’u geri dönüştürüldü. Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda ise geri dönüşüm oranı yüzde 97,8’i aştı.

Daha Yeşil Bir Aksaray’a Adım Adım

Mercedes-Benz Türk, 2022 yılında hayata geçirilen Aksaray Hatıra Ormanı ile “Mercedes-Benz Türk Şehri” Aksaray’da çevresel sürdürülebilirliği güçlendirmek aynı zamanda bölge halkına ve gelecek nesillere yeşil bir miras bırakmak adına çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor. 10.000 fidan ile başlayan ağaçlandırma çalışmalarında bugün 40 bin fidana ulaşıldı. Mercedes-Benz Türk uzun soluklu, topluma sürdürülebilir fayda sağlayan projelerine kararlılıkla devam edeceğinin altını bir kez daha çiziyor.