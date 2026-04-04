Düzenlemenin Kapsamı Genişletildi

Meclis’te kabul edilen düzenleme ile ortopedik engeli bulunan, sürücü belgesi alamayan ve engel oranı yüzde 40 ve üzeri olan bireyler, ÖTV muafiyetiyle araç alabilecek. Böylece muafiyet, daha önce sadece sürücü belgesi olan engellileri kapsarken, yeni düzenlemeyle sürücü belgesi alamayan engellileri de kapsayacak şekilde genişletildi.

ÖTV muafiyetinden yararlanacak kişilerin, araçları belirlenen süre dolmadan satamayacakları ve aksi hâlde ödenmemiş verginin talep edilebileceği belirtildi. Ayrıca, engellilik oranı yüzde 90 ve üzerinde olan bireyler için üst fiyat sınırları dahilinde tüm vergilerden muaf araç alımı mümkün olacak. Engel oranı bu seviyenin altında olanlar için ise araçta özel tertibat bulunması şartı aranıyor.

ÖTV’siz Alınabilecek Araçlar ve Şartlar

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan tebliğe göre, 2026 itibarıyla ÖTV ve Motorlu Taşıtlar Vergisi’nden muaf alınabilecek araçların:

Vergi dahil satış bedeli 2 milyon 873 bin 900 TL’nin altında ,

, En az %40 yerlilik oranına sahip

olması gerekiyor. Bu kriterleri sağlayan otomobiller ÖTV muafiyeti ile satın alınabilecek.

ÖTV’siz Araç Listesi

TOGG : T10X, T10F

: T10X, T10F Fiat : Egea Sedan, Egea Cross

: Egea Sedan, Egea Cross Renault : Clio, Megane Sedan, Duster

: Clio, Megane Sedan, Duster Toyota : Corolla, Corolla Hybrid, C-HR

: Corolla, Corolla Hybrid, C-HR Hyundai : i20, Bayon, i10

: i20, Bayon, i10 Dacia: Sandero Stepway

Örnek Fiyatlar:

Araç Liste Fiyatı ÖTV’siz Fiyat Togg T10X 1.862.000 TL 1.692.727 TL Toyota Corolla 1.650.000 TL 916.667 TL Fiat Egea Sedan 1.150.000 TL 638.889 TL Renault Megane 1.950.000 TL 1.083.333 TL Hyundai Bayon 1.450.000 TL 805.556 TL

Yeni düzenleme ile engelliler ve ilk kez araç alacak vatandaşlar, ÖTV avantajıyla daha uygun koşullarda araç sahibi olabilecek.