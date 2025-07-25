Elektrikli otomobillerde en düşük ÖTV oranı yüzde 10'dan yüzde 25'e çıkarılırken, dışarıdan şarj edilebilen hibrit araçlar için bu oran yüzde 45 olarak belirlendi. Geleneksel motorlara sahip otomobillerde ve kendini şarj eden hibritlerde ise ÖTV oranı en az yüzde 70 oldu. Bu artışlar, sıfır araç fiyatlarında ciddi yükselişlere neden oldu.

Sıfır Araçlara Yüzde 50 Zam Geldi

Yeni vergi oranlarının hemen ardından sıfır araç fiyatlarında yüzde 50’ye varan artışlar yaşandı. İzmir’de oto galericilik yapan Fahri Karlık, artışların kaçınılmaz olduğunu belirterek, “Zaten ÖTV artışı gündemdeydi. Meclis kapanmadan önce bu artış karara bağlandı. 3 milyon TL'lik bir aracın fiyatı 4 milyona yükseldi. 2 milyonluk araç ise yaklaşık 800 bin TL zamlandı. En uygun araçlarda bile fiyat artışı 750-800 bin TL arasında değişiyor. Bu gelişme, vatandaşın sıfır araca erişimini zorlaştıracak. Dolayısıyla ikinci el piyasasına yönelimi artıracaktır” dedi.

İkinci Elde Fiyatlar Aynı Kaldı, Talep Artabilir

Yaz aylarında yaşanan genel durgunluğa rağmen ikinci el araç piyasasının önümüzdeki dönemde canlanacağına işaret eden Karlık, “Şu anda ikinci el piyasasında fiyatları artırmadık. ÖTV zammını ikinci el araçlara yansıtmadık, fiyatlar sabit kaldı. Bu nedenle şu an ikinci el araç almak için en doğru zaman. Esnaf arkadaşlarımız zaten hedeflerini tutturamıyor, bu yüzden fiyatlara zam yapma gibi bir niyet yok. Ayrıca stokçuluk da yok, bu dönem bitti. Kimse aracını bekletip fırsatçılık yapmıyor. Araç elden çıkarıldıkça piyasada hareketlilik olur” diye konuştu.

“40 Günde Satılamayan Araç Zarardır”

Karlık, galerici esnafının kısa vadede satış yaparak kazanç sağlama hedefinde olduğunu vurgulayarak, “Bir aracı aldığınızda onu en geç 15-20 gün içinde satmalısınız. Aksi halde maliyet artar. Örneğin 1 milyonluk bir araç banka mevduatında 60 bin TL faiz getirirken, bizim kar marjımız 40-50 bin TL. Bu yüzden stokçuluk kârlı değil. Piyasadaki dengeler artık çok daha hassas. İkinci el fiyatları şu an stabil; vatandaş bu fırsatı değerlendirmeli” dedi.

Uzmanlar Uyarıyor: Kısa Vadede Fiyat Artışı Beklenmiyor, Ancak Uzun Vadede Etkiler Kaçınılmaz

Sektör temsilcileri, yaz aylarındaki durgunluğun ikinci el araç fiyatlarını kısa vadede etkilemeyeceğini ancak sıfır araç fiyatlarındaki sert artışların ilerleyen dönemde ikinci el fiyatlarını da yukarı çekeceğini ifade ediyor. ÖTV düzenlemesinin piyasa üzerindeki etkilerinin, özellikle sonbahardan itibaren daha net hissedileceği öngörülüyor.