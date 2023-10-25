İletişim Başkanı Fahrettin Altun, otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde 25 Ekim’den itibaren yapılan zammın Ocak 2024’e ertelendiğini açıkladı. Altun sosyal medya hesabından yapığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde 25 Ekim’den itibaren yapılan düzenleme, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Ocak 2024’e ertelenmiştir. 25 Ekim’de alınan geçiş ücretlerindeki fark vatandaşlarımıza iade edilecektir.”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, köprü ve otoyol ücretlerinde yapılan düzenlemenin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Ocak 2024'e ertelendiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde 25 Ekim'den itibaren yapılan düzenlemenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Ocak 2024'e ertelendiğini açıkladı. Altın paylaşımında; "Kamuoyunun bilgisine

Otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde 25 Ekim’den itibaren yapılan düzenleme, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Ocak 2024’e ertelenmiştir. 25 Ekim’de (bugün) alınan geçiş ücretlerindeki fark vatandaşlarımıza iade edilecektir" ifadelerini kullandı.