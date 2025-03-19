Otomotiv sektörünün, Türkiye'nin ihracat şampiyonu olmaya devam ettiğini belirten Kacır, bu başarıda yatırımların ve teşviklerin büyük payı olduğuna vurgu yaptı. Bakan, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak sektöre yönelik tüm destek ve teşvikleri aktif bir şekilde sürdürüyoruz. 2002 yılından bu yana, otomotiv ana ve yan sanayiinde gerçekleştirilen yatırımlar için 3 bin 742 yatırım teşvik belgesi düzenledik ve 954 milyar liralık sabit yatırımla 184 bin 443 yeni istihdam yaratmayı başardık," ifadelerini kullandı.

Elektrikli Araçlara Yatırımda Büyüme

Bakan Kacır, elektrikli araçların küresel otomotiv pazarındaki payının arttığını belirterek, "Geçtiğimiz yıl dünya genelinde 17,1 milyon adet elektrikli araç satıldı. Elektrikli araçların küresel otomotiv pazarındaki payı yüzde 20’ye ulaştı. Ülkemizde de bu alandaki yatırımlar hızla artmakta," dedi. Türkiye’de elektrikli araçların satışının hızla arttığına dikkat çeken Kacır, 2024 yılının ilk iki ayında hibrit araç satışının yüzde 74,5, elektrikli araç satışının ise yüzde 71 oranında arttığını belirtti.

Togg'un Başarısı ve Elektrikli Araç Yatırımları

Bakan Kacır, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un da büyük bir başarı elde ettiğini vurguladı. "Yeni nesil sanayi politikamızın en somut örneği olan Togg, doğuştan elektrikli ve akıllı bir otomobil olarak halkımızla buluştu. Bugün yollarda 53 binden fazla Togg var," dedi. Ayrıca, elektrikli araç batarya üretim tesisi yatırımlarına yönelik teşvik belgesi düzenlendiğini açıkladı.

Elektrikli Araç Şarj Altyapısının Gelişimi

Elektrikli araçlar için şarj altyapısının hızla büyüdüğünü belirten Bakan Kacır, "Hızlı şarj altyapısını ülkemizin tüm şehirlerine yaygınlaştırıyoruz. Bugüne kadar 11 bin 700’ü hızlı şarj olmak üzere, toplamda 28 bin 500 şarj bağlantı noktasına ulaştık. Hızlı şarj altyapımızı sadece son bir yılda iki katına çıkardık," dedi. Kacır, yeni bir destek programı ile mevcut altyapının tamamlayıcı yeni şarj istasyonlarının devreye alınacağını müjdeledi.

Bakan Kacır, Türkiye'nin otomotiv sektörü ve elektrikli araç yatırımlarındaki başarılarının, ülkenin teknolojik dönüşümüne katkı sağlamaya devam edeceğini belirterek, geleceğe yönelik vizyonlarını açıkladı.