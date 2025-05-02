Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, sanayi grubu sektörleri arasında açık ara lider olan otomotiv, aynı zamanda ülke genelindeki toplam ihracatın %15’ini tek başına sırtladı.

Otomotivi sırasıyla 2 milyar 615 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri ile 1 milyar 382 milyon dolarla elektrik-elektronik sektörü takip etti. Nisan ayında ihracatını en fazla artıran sektör ise yüzde 60,5’lik sıçramayla gemi, yat ve hizmetleri oldu.

Sanayi Grubu, Türkiye ihracatının %71’ini oluşturdu

Sanayi sektörü nisan ayında toplam 14,86 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre %12,4’lük bir artışı ifade ediyor. Tarım grubu 2,78 milyar dolarlık ihracatla toplamın %13,3’ünü oluştururken, madencilik sektörünün ihracatı 474,7 milyon dolar oldu.

En Fazla İhracat Almanya’ya Gerçekleşti

Türkiye'nin ihracatta en büyük pazarı olan Almanya, nisan ayında da liderliğini korudu. 1,6 milyar dolarlık dış satımla Almanya'yı; 1,04 milyar dolarla Birleşik Krallık ve 1,009 milyar dolarla İtalya takip etti.

İstanbul, Kocaeli ve Bursa Zirvede

İhracatta en çok payı olan iller ise İstanbul, Kocaeli ve Bursa olarak sıralandı. İstanbul 7,4 milyar dolarlık ihracatla başı çekerken, Kocaeli 1,9 milyar dolar ve Bursa 1,3 milyar dolarla öne çıktı.

12 Aylık Veriler de Otomotivin Gücünü Ortaya Koyuyor

Son 12 aylık verilere göre otomotiv endüstrisinin ihracatı 37,9 milyar doları aşarken, yıllık bazda %6,8’lik bir büyüme gösterdi. Elektrik-elektronik sektörü de 16,9 milyar dolarlık performansıyla güçlü bir grafik çizdi. Savunma ve havacılık sanayii ise yıllık bazda %41,6'lık artışla dikkat çekti.

Türkiye Genel İhracatı 20,9 Milyar Dolara Ulaştı

Nisan ayında Türkiye'nin genel ihracatı yüzde 8,5’lik artışla 20 milyar 923 milyon dolara yükseldi. Son 12 ayda ise toplam ihracat 265 milyar doları aşarak yeni bir rekora göz kırptı.