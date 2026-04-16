Türkiye dahil 9 ülkede mobilite faaliyetlerini sürdüren ve 1928’de kurulmuş olan Otokoç Otomotiv’in otomotiv perakendeciliği alanındaki markası “Otokoç” ile büyük ve köklü spor kulübü Fenerbahçe arasında gerçekleştirilen forma göğüs iş birliği anlaşması, Chobani Stadyumu, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, 1907 Tribünü’nde düzenlenen basın toplantısı ile duyuruldu.

Toplantıya; Otokoç Otomotiv Şirket Lideri İnan Ekici, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Vekili Murat Salar, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Burçin Gözlüklü katıldı.

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 120. yılında da bu anlamlı iş birliği, “Göğsümüzde Güven, Kalbimizde Fenerbahçe” mottosuyla güçlü bir yol arkadaşlığı olarak devam ediyor. İmza töreniyle resmileşen bu yeni dönem, her iki kurumun ortak vizyonunu ve Türk sporuna kattığı değeri simgeliyor.

Otokoç Otomotiv Şirket Lideri İnan Ekici: “Bu yıl 100. yaşını kutlayan Koç Topluluğu’nun parçası olan ve kendi 100. yılına doğru ilerleyen 98 yaşındaki Otokoç Otomotiv olarak, köklü geçmişimizle ülkemizin değerlerine katkı sağlamayı her zaman önceliğimiz gördük. Fenerbahçe gibi tarihi başarılarla dolu bir kulüple olan iş birliğimizi, kulübün 120. yılı gibi özel bir dönemde de sürdürmekten onur duyuyoruz. Bu birliktelik sadece bir iş birliği değil, iki dev markanın vizyonunun sahaya yansımasıdır. Fenerbahçe’nin büyüklüğü ile Otokoç’un kurumsal gücü yan yana geldiğinde, ortaya bir güven duygusu çıkar. Bu güven, yıllar içinde inşa edilir; kolay kolay değişmez, çünkü güven, sürdürülebilirliğin sonucudur. Bugün burada, bu ortaklığın sadece geçmişine değil, devamına da sahip çıkıyoruz. Ve diyoruz ki, Göğsümüzde Güven, Kalbimizde Fenerbahçe!”

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Vekili Murat Salar: “Biz bu sözleşmeyi bugün imzalayacağız, yeniliyoruz ama bu birliktelik çok da yeni değil. Avis’le başlayan, 8. yılına girecek olan uzun bir birliktelik. Bu konuda Koç Topluluğu, Otokoç, Avis şirketleri Fenerbahçemize her zaman destek oldu. Süreç boyunca verdikleri destek için başta Başkanımız Sayın Ali Y. Koç olmak üzere İnan Bey’in ekibine, bütün Otokoç Ailesi’ne şükranlarımızı sunuyoruz. Bizim birlikteliğimiz inşallah uzun yıllarca devam edecek. İnşallah takımımızın başarılarına hep birlikte tanık olacağız. O dönemlerde de formamızda Otokoç bulunacak. Onların o desteğine layık olmaya gayret edeceğiz. Onları yanımızda görmek bizler için çok önemli.”

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Burçin Gözlüklü: “Otokoç, Fenerbahçe için yalnızca bir iş ortağı değil; bu kulübün hafızasında yeri olan, değerlerini bilen ve bu yolculuğa uzun yıllardır aynı inançla eşlik eden kıymetli bir yol arkadaşıdır. Bu vesileyle, bu güçlü bağın temellerinin atılmasında büyük pay sahibi olan, başta önceki Başkanımız Sayın Ali Y. Koç olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etmek isterim. Bugün bu güçlü birlikteliği konuşurken, sahadaki mücadelemizin de en kritik dönemlerinden birine girmiş bulunuyoruz. Futbol takımımızın önünde iki önemli hedef var ve biz iki hedef için de büyük bir inançla ilerliyoruz. Camiamız kenetlenmiş durumda; herkes aynı inanç ve kararlılıkla takımımızın yanında. Umarım bu birlikteliği sahadaki başarılarla taçlandırırız. Bu yolda bizimle birlikte yürüyen tüm iş ortaklarımızın katkısı bizler için son derece kıymetli. Otokoç Ailesi’ne de bu kıymetli yol arkadaşlıkları, güvenleri ve katkıları için bir kez daha teşekkür ediyorum.

Bu anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyor, katılımlarınız için hepinize şükranlarımı sunuyorum.”

Toplantı katılımcılarıyla mesajını paylaşan Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol A Takımı Kaptanı Milan Škriniar: “Spor iş birlikleri camiamız için her zaman çok değerli. Özel bir antrenman programım olduğu için bugün sizlerle bir arada olamadım, fakat tüm Otokoç Ailesi’ne destekleri için teşekkürlerimi iletiyorum.” dedi.

Göğsümüzde Güven, Kalbimizde Fenerbahçe

Yapılan bu anlaşma ile Otokoç, 2026-2027 sezonu boyunca Fenerbahçe Futbol A Takımı’nın yanında olmaya devam edecektir. Yaklaşık 100 yıllık mirasıyla Otokoç ve 120 yıllık kökleriyle Fenerbahçe arasındaki bu birliktelik, Türk sporunun gelişimine katkı sağlama misyonuyla güçlenerek sürecektir.

Sporun Dinamizmi ile Mobilitenin Vizyonu

Sporun birleştirici gücü ile mobilite sektörünün dinamizmini bir araya getiren Otokoç, spora sağlanan bu desteği gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimine yapılan stratejik bir yatırım olarak değerlendiriyor. Dünya genelinde spor iş birlikleri pazarının 2029 yılına kadar 90 milyar doları aşması beklenirken, Türkiye’de 16 milyonu geçen lisanslı sporcu sayısı bu alandaki potansiyeli gözler önüne seriyor. Otokoç, yaptığı bu stratejik yatırımlarla Türk sporunun uluslararası alanda hak ettiği konuma ulaşması için çaba göstermeye devam ediyor.

Geçmişten Geleceğe

Spora desteği toplumsal bir sorumluluk olarak gören Otokoç Otomotiv, Fenerbahçe ile “Sahada Beraber Yolda Beraber” diyerek 2018 yılında Avis markasıyla başlattığı yolculuğu, Cumhuriyetin 100. yılından bu yana Otokoç markasıyla başarıyla sürdürüyor.