Açıklanan güncel verilere göre, mayıs ayında pazarın mutlak hakimi Fransız otomotiv devi Renault oldu. Hem model hem de marka bazında zirveye ambargo koyan Renault, 10 bin 926 adetlik toplam satış rakamıyla en yakın takipçilerine büyük bir fark atarak ayın en çok satan markası unvanını kazandı. Marka sıralamasında Renault’yu 7 bin 374 adetle Alman üretici Volkswagen ve 6 bin 310 adetlik satışla İtalyan-Amerikan ortaklığı Fiat izledi. Pazarda güçlü grafikler çizen Peugeot 5 bin 616 adetle dördüncü, Hyundai ise 5 bin 485 adetle beşinci sırada yer aldı. Sıralamanın devamında Ford, Toyota, Citroen, Togg ve Opel gibi devler ilk 10’u tamamlayan markalar oldu.

Tüketicinin tercihi yerli modellerden yana oldu

Mayıs ayında sadece markalar değil, modeller bazında da yerli üretimin ağırlığı net bir şekilde hissedildi. En çok satan ilk 10 otomobil modelinin tam 8'ini Türkiye'de üretilen yerli modeller oluştururken, bu ilk 10 modelin toplam satışı, mayıs ayındaki tüm otomobil pazarının yaklaşık yüzde 34,4’ünü domine etmeyi başardı. Model bazında pazarın podyumu tamamen Renault logolu araçlardan oluştu. Türkiye'nin en çok satan otomobili unvanını Renault Clio göğüslerken, onu hemen ardından ikinci sırada 2 bin 677 adetle sedan liderlerinden Renault Megane ve üçüncü sırada 2 bin 400 adetlik satış performansıyla yeni yüzüyle dikkat çeken Renault Duster takip etti. Toyota Corolla 2 bin 180 adetle dördüncü basamağa yerleşirken, listenin ithal modellerinden Volkswagen Taigo 2 bin 90 adetle beşinci sırayı aldı. Listenin devamında ise sırasıyla FIAT Egea Sedan, Hyundai i20, Nissan Qashqai, Togg T10X ve Hyundai Bayon yer aldı.

Elektrikli liginde yerli Togg liderliğini koruyor, Çinliler takipte

Pazarın elektrikli ve ithal markalar tarafında da hareketli bir grafik göze çarptı. Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg, mayıs ayında marka bazında 3 bin 505 adetlik toplam teslimata ulaşarak elektrikli araç ligindeki lider pozisyonunu ve ilk 10'daki yerini sağlamlaştırdı. Amiral gemisi modeli T10X ise tek başına 1.832 adetlik bir satış başarısı gösterdi. Küresel elektrikli araç devi Tesla'nın Türkiye'deki mayıs ayı satışları 370 adetle sınırlı kalırken, pazarda agresif bir büyüme stratejisi izleyen Çinli markaların performansı dikkat çekti. Son dönemin popüler Çinli üreticisi Chery, mayıs ayında 2 bin 200 adet gibi küçümsenemeyecek bir satış hacmine ulaşarak ana akım markaları zorlamaya devam etti. Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden bir diğeri olan Çinli BYD ise Türkiye pazarında ayı 152 adetlik satış rakamıyla tamamladı. Hem yerli üretimin gücü hem de değişen marka dengeleri, mayıs ayında Türkiye otomotiv sektörünün oldukça dinamik bir süreçten geçtiğini bir kez daha kanıtladı.