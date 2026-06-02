Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği tarafından açıklanan verilere göre, Ocak-Mayıs döneminde binek otomobil satışları yüzde 9,65 azalarak 356 bin 256 adede gerilerken, hafif ticari araç pazarı ise hafif bir canlılıkla yüzde 1,94 artış göstererek 96 bin 882 adede ulaştı. Pazardaki asıl sert düşüş ise Mayıs ayında hissedildi. Toplam pazar Mayıs'ta yüzde 22,55 oranında daralarak 83 bin 442 adede gerilerken, otomobil satışları yüzde 23,19 düşüşle 65 bin 386 adet, hafif ticari araç satışları ise yüzde 20,13 azalışla 18 bin 56 adet olarak kayıtlara geçti. Bu sonuçlarla birlikte pazar, beş yıllık Mayıs ayı ortalamasının da yüzde 5,1 oranında altına inmiş oldu. On yıllık ortalamalara bakıldığında ise toplam pazarda yüzde 10,3’lük bir artış trendinin korunması dikkat çekti.

Tüketicilerin tercih listesinde vergi avantajı sunan düşük hacimli araçlar ile SUV modeller liderliğini sürdürdü. Yılın ilk beş ayında pazarın yüzde 85’ini vergi oranları daha düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluştururken, sadece C segmenti otomobiller 193 bin 210 adetlik satışla pazardan yüzde 54,2 pay aldı. Gövde tiplerine göre yapılan değerlendirmede SUV otomobiller, 230 bin 921 adetlik satış ve yüzde 64,8’lik payla pazarın açık ara hakimi oldu. SUV modellerini yüzde 19,8 payla Sedan ve yüzde 15,1 payla Hatchback gövde tipleri takip etti. Şanzıman tercihlerinde ise neredeyse tamamen otomatik vitese dönüş yaşandı ve otomatik şanzımanlı araçlar yüzde 97,5 pay alırken, manuel vitesli otomobillerin payı yüzde 2,5 seviyesinde kaldı. Hafif ticari araç tarafında ise Van gövde tipi yüzde 76,7 payla en çok tercih edilen konsept oldu.

Motor tiplerine göre analiz yapıldığında, elektrikli ve hibrit araçların geleneksel motorlara karşı yükselişi belirginleşti. Benzinli otomobiller 148 bin 75 adetle yüzde 41,6 pay alarak ilk sıradaki yerini korurken, hibrit otomobiller 119 bin 22 adetle yüzde 33,4 paya ulaştı. Elektrikli otomobiller ise 66 bin 353 adetlik satış rakamıyla pazardan yüzde 18,6 oranında pay alarak dizel araçları geride bıraktı. Dizel motorlu araçların payı yüzde 5,8’e kadar gerilerken, otogazlı otomobiller yüzde 0,6’da kaldı. Elektrikli otomobil pazarının kendi içindeki kırılımında, 160 kW altındaki motor gücüne sahip araçların satışları yüzde 18,8 artarak segmentin lokomotifi olurken, 160 kW üstü yüksek performanslı elektrikli araçların satışları ise yüzde 31,8 oranında azaldı.

Mayıs ayı özelinde markaların rekabet sıralamasında ise hareketlilik devam etti. Toplamda 10 bin 926 adetlik satış yakalayan Renault liderlik koltuğuna otururken, onu 7 bin 374 adetle Volkswagen ve 6 bin 310 adetle Fiat izledi. Listenin devamında Peugeot, Hyundai, Ford ve Toyota yer alırken, yerli otomobil üreticisi Togg, Mayıs ayında gerçekleştirdiği 3 bin 505 adetlik satış performansı ile en çok satan dokuzuncu marka olmayı başardı. Listenin onuncu sırasında ise Opel yer aldı. Küresel elektrikli araç devlerinden Tesla Mayıs ayını 370 adetlik satışla tamamlarken, Çin menşeli markalardan Chery 2 bin 200 adet, BYD ise 152 adetlik satış rakamına ulaştı.

Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre; van gövde tipi yüzde 76,7 pay ve 74 bin 355 adet ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken; kamyonet gövde tipi yüzde 8,8 pay ve 8 bin 505 adetle 2. sırada yer aldı.



Mayıs ayında en çok satan ilk 10 marka şöyle:

Renault: 10 bin 926 adet

Volkswagen: 7 bin 374 adet

Fiat: 6 bin 310 adet

Peugeot: 5 bin 616 adet

Hyundai: 5 bin 485 adet

Ford: 5 bin 108 adet

Toyota: 4 bin 779 adet

Citroen: 3 bin 601 adet

Togg: 3 bin 505 adet

Opel: 3 bin 251 adet

Mayıs ayında Tesla 370 adet satış rakamına ulaşırken, Çinli otomobil markası Chery, 2 bin 200 adet satış gerçekleştirdi. Diğer bir Çinli marka olan BYD ise 152 adet satış yaptı.