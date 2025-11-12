Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, bugün başlayan ve 12-14 Kasım tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen EV Charge Show 2025'te yerini aldı. Türkiye'nin önde gelen ticari araç üreticisi, elektrikli araç teknolojilerindeki yetkinliğini ve sürdürülebilir mobilite vizyonunu sergileyecek.

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı desteğiyle dördüncü kez düzenlenen ve elektrikli araç şarj ekosisteminin küresel buluşma noktası konumunda olan EV Charge Show'a bu yıl 6 ülkeden, 125 marka ve 20 bine yakın ziyaretçi katılımı bekleniyor. Üç gün sürecek olan fuarda Otokar, yenilikçi e-CENTRO ve e-ATLAS modelleriyle yerini aldı.

SESSİZ VE ÇEVRECİ : e-CENTRO

6.6 metre uzunluğundaki e-CENTRO, tarihi şehirler, turistik bölgeler ve sıfır emisyonlu bölgelerde çevreci, sessiz ve yüksek verimli taşımacılık için tasarlandı. İdeal boyutlarıyla dar sokaklarda bile eşsiz bir manevra kabiliyeti e-Centro, 140 kW maksimum motor güç ve 1200 Nm maksimum torka sahip elektrik motoru şehirin zor ve dik yol koşullarında dahi kolayca sürüş imkanı sağlıyor. e-Centro, Li-ion NMC bataryaları 1.5 saat gibi hızlı bir sürede şarj oluyor. Tek bir şarj ile 200 km’ye yakın menzil sunan araç, rejeneratif frenleme özelliği sayesinde, şehir trafiğinde yapılan frenleme ve yavaşlamalardan yüzde 25 oranında enerji geri kazanımı sağlıyor. Bu özellik, aracın daha uzun süre hizmet verebilmesine olanak tanıyor. Basamaksız girişe olanak tanıyan alçak tabanlı gövde tasarımı ve engelli rampası ile e-Centro, herkes için konforlu taşımacılık sunuyor.

LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN SESSİZ VE SIFIR EMİSYONLU KAHRAMANI

Mitolojide gök kubbeyi omuzlarında taşıyan güçlü kahraman Atlas’tan ilham alan Otokar ATLAS'ın elektrikli üyesi de ziyaretçilerle buluşuyor. Türkiye'den Avrupa'ya ihraç edilen ilk hafif tonajlı kamyon olma özelliğini taşıyan e-ATLAS, esnek yapısıyla her hizmete uyum sağlıyor. Zor koşullara dayanıklılığı ve yüksek performansıyla kullanıcılarının yükünü hafifleten e-ATLAS, sıfır emisyon, sessiz sürüş, konfor ve güvenliği bir arada sunuyor. Şehir içi kullanıma uygun kompakt boyutlarıyla dar sokaklarda kolaylıkla manevra yapabilen e-ATLAS, 160 kW gücüne sahip motoruyla, tam şarjla 220 kilometre menzil sunuyor. Geniş sürücü kabini ve yüksek performanslı klimasıyla konfordan ödün vermeyen e-ATLAS, AEBS ve LDWS gibi güvenlik teknolojileri ve gelişmiş yardımcı fren sistemleriyle üst düzey güvenlik sağlıyor. Araç, Cruise Control ve dijital gösterge paneli gibi modern özellikleri de üzerinde barındırıyor.