Temizlik görevlisi, silahsız güvenlik görevlisi ve klinik destek elemanı kadroları için yapılan alım sürecinde yazılı veya sözlü sınav yapılmadı; noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle asil ve yedek adaylar belirlendi.

Kura Çekimi Canlı Yayınlandı

Ankara Bilkent Yerleşkesi’nde saat 10:30’da başlayan kura çekimi, Sağlık Bakanlığı’nın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı. Başvuru yapan adaylar, çekilişi çevrim içi olarak takip edebildi. Kura, illerin trafik koduna göre sıralı şekilde yapılırken, her il için asil ve yedek aday listesi oluşturuldu.

Sağlık Bakanlığı Kura Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından adaylar, sonuçları 17:00 itibariyle sorgulayabilecek. Sonuçlar iscisonuc.saglik.gov.tr adresinden ve Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü (yhgm.saglik.gov.tr) üzerinden görüntülenebilecek.

Kura Sonuçları Nasıl Sorgulanır?

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile sorgulama yaparak asil veya yedek listede yer alıp almadıklarını öğrenebilir. İşlem oldukça basit ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir.

Başvuru Süreci ve Tarihleri:

Başvurular İŞKUR üzerinden 8-13 Ekim 2025 tarihleri arasında alınmıştı.

Kura çekimi tamamlandı ve sonuçlar adayların erişimine açıldı.

Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı kura sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz.