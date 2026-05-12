Mercedes-Benz Türk, otobüs ürün grubundaki güçlü yapılanmasını ve yılın geri kalanına ilişkin yol haritasını değerlendirmek üzere 15–16 Nisan tarihlerinde Antalya’da düzenlenen Otobüs Bayi Satış Toplantısı’nda iş ortaklarıyla bir araya geldi. Otobüs Satış Toplantıları kapsamında gerçekleştirilen organizasyon, Mercedes-Benz Türk’ün bayi ağıyla olan güçlü iş ortaklığını pekiştirirken, pazar dinamikleri, müşteri beklentileri ve yılın geri kalanına ilişkin stratejik önceliklerin ele alındığı önemli bir platform oldu.

Bayi Genel Müdürleri, Otobüs Satış Müdürleri ve Mercedes-Benz Türk yöneticilerinin bir araya geldiği toplantıda, 2026–2028 dönemine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu. Güncel gelişmelerin bayilerle paylaşıldığı toplantıda, 2025 yılı performansları için tüm bayilere teşekkür edilerek verimli bir toplantı gerçekleştirildi.

Operasyonel mükemmeliyet odağında güçlü iş ortaklığı

Toplantı kapsamında otobüs ürün grubunun pazar görünümü ve gelecek dönem hedeflerini aktaran Mercedes-Benz Türk Otobüs Satış ve Pazarlama Direktörü Osman Nuri Aksoy, şunları söyledi: “Türkiye’nin yedi bölgesinde hizmet veren bayi ağımız ile müşterilerimize sunduğumuz hizmet kalitemizi daha da ileri taşıyoruz. Güçlü bayi ağımız ile operasyonel mükemmeliyet odağımızı daha da güçlendirerek hem müşterilerimize sunduğumuz değeri artırmayı hem de şehirler arası otobüs pazarındaki lider konumumuzu sürdürmeyi hedefliyoruz.”