Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, depremin vurduğu Osmaniye’de yapımı hızla devam eden afet konutlarından bin 852’sinin teslim aşamasında olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisini hissettirdiği Osmaniye’de depremin yaraları sarılıyor. Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, basın mensuplarıyla bir araya geldi, program sonrası kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Programa Vali Yardımcıları Hakan Yavuz Erdoğan ve Aziz Onur Aydın da katıldı.

Vali Erdinç Yılmaz, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayarak sözlerine başladı. Önce pandemi ile mücadele edildiğini, ardından depremin yaşandığını ifade eden Yılmaz, “500 yılda bir olabilecek bir deprem yaşadık, hepimiz sarsıldık. Bin 10 vatandaşımızı depremde kaybettik. Ama şunu söyleyebilirim; biz devletimizi yanımızda gördük, devletimizden her türlü alınması gereken katkıyı alıyoruz, hiçbir sıkıntı yok. 2023 yılı; depremin yaralarını sarmak, depremden etkilenen vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturmak için mücadele ile geçti. Şu anda konteyner kentimizin, altyapısıyla, sosyal donatılarıyla, her türlü imkanıyla Türkiye’nin en iyi konteyner kenti olduğunu düşünüyorum. Osmaniye’mize, Osmaniyeli hemşehrilerimize minnettarım. Ne kadar gurur duysam azdır. En zor zamanlarımızda sizler hep yanımızda oldunuz" dedi.

"Bin 852 deprem konutunun teslim aşamasında"

Vali Erdinç Yılmaz sözlerinin devamında, bin 852 deprem konutunun teslim aşamasında olduğunu belirterek, "Bu konutlarımız en kısa zamanda hak sahiplerine teslim edilecek. Bunlar il merkezi ve ilçe merkezlerinde. 124 de kırsalda köylerimizde teslim edilecek. 3 bin 875 konutun yapımı hızla devam ediyor" ifadelerini kullandı.

İl genelindeki diğer projelerden de söz eden Vali Yılmaz, "Karaçay çok güzel oldu. Vatandaşlarımızın gelip rahat nefes alabilecekleri, aileleri ile oturabilecekleri güzel bir alan oldu. Özellikle yaz mevsiminde burasının dolup taşacağına inanıyorum. Osmaniye’mizin giriş çıkışı hususunda çok büyük bir mücadele verdik. Sakızgediği’nden çift şerit halinde karayolları çalışmasını bitirmek üzere. 2.5 kilometrelik bir kısım var yapılacak. Orayı da tamamladığımızda doğu, güneydoğuya gidecek araçlar çok rahat giriş çıkış yapabilecek. Otobandan giriş yolunun yakın bir mevkiinde olursa orada bütün yöresel ürünlerimizin satıldığı, konaklanabilecek bir otel, güzel bir proje ile Osmaniye’mize değer katacağını düşünüyorum. Yani buradan uzun yol giden insanlarımız orada kalıp, alışveriş yapıp devam edebilirler" ifadelerine yer verdi.