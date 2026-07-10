Denizli Büyükşehir Belediyesi, yıllardır atıl durumda kalan ve bölge halkı için ciddi bir güvenlik riski barındıran alanı modern bir sosyal komplekse dönüştürdü. Meska Sosyal Tesisi, 14 Temmuz 2026 Salı günü hizmete açılacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, uzun yıllar atıl durumda kalan ve çevre sakinleri için güvenlik riski oluşturan alanı kapsamlı bir dönüşümle kente kazandırdı. Çocuklardan kadınlara, emeklilerden ihtiyaç sahibi vatandaşlara kadar her kesime hizmet verecek olan Meska Sosyal Tesisi, 14 Temmuz 2026 Salı günü saat 17.00'de düzenlenecek törenle hizmete açılacak. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen tesis, kent genelindeki sosyal hizmet ağını güçlendiren önemli yatırımlardan biri olarak öne çıkıyor.

Başkan Çavuşoğlu tesisi inceledi

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, daire başkanları, birim sorumluları ve teknik ekiple birlikte açılış öncesi tesiste incelemelerde bulundu. Kompleks bünyesindeki tüm birimleri gezen Başkan Çavuşoğlu, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. İncelemelerin ardından mahalle sakinleriyle bir araya gelen Çavuşoğlu, vatandaşların talep ve görüşlerini dinledi. Bölge sakinleri ise yıllardır atıl durumda bulunan alanın güvenli ve modern bir sosyal tesise dönüştürülmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Çavuşoğlu'na teşekkür etti.

'Karanlığı aydınlığa, riski huzura dönüştürdük'

Tesis incelemeleri esnasında önemli açıklamalarda bulunan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, sosyal belediyeciliğin temelinin insana dokunmak olduğunu belirterek, 'Yıllardır ihmal edilmiş, kaderine terk edilerek bölge sakinlerimiz için bir güvenlik tehdidi haline gelmiş bu alanı; bugün çocukların neşeyle koştuğu, annelerin güvenle sosyalleştiği bir iyilik merkezine dönüştürmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği, halkımızın bütçesini doğrudan halkımızın huzuru için harcıyoruz. Meska Sosyal Tesisi, mahalle kültürünün, toplumsal dayanışmanın, paylaşmanın ve komşuluk hukukunun yeniden canlanacağı sıcak bir yuva olacaktır. Tesisimiz tüm Denizli'mize ve bölge halkımıza hayırlı uğurlu olsun' dedi.

Anne ve Çocuk Kafe ile 'Birlikte Büyüyoruz'

Meska Sosyal Tesisi içerisinde Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde tamamen ücretsiz olarak faaliyet yürütecek olan Meska Anne & Çocuk Kafe de hizmet verecek. Kadınların sosyal yaşama aktif katılımını destekleyen, çocuklara ise uzman eğitmenler eşliğinde güvenli ve gelişim odaklı bir oyun ortamı sunan merkez, çok katmanlı bir sosyal alan olarak kurgulandı. Anne & Çocuk Kafe'de oyun alanı, tematik oyun istasyonları, çocuk atölye ve etkinlik alanları, serbest oyun ve keşif alanı, sosyal yaşam destek alanları, bebek bakım odası, görüşme ve danışmanlık ofisi, kitap ve kutu oyunları köşesinin yanı sıra anne dinlenme ve sosyalleşme alanı bulunuyor. Burada annelere konforlu oturma alanları sunulurken, çocuklar güvenle eğlenip oyun oynayabilecek. Ücretsiz çay ve kahve ikramının yapılacağı alanda, anneler kendi ev yapımı ürünlerini burada tüketme imkanı da bulacak.

Sıcak bir yuva, paylaşılan bir sofra 'Mahalle Mutfağı'

Tesiste, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak kurulan 'Mahalle Mutfağı', toplumsal dayanışmanın en somut örneğini sergiliyor. Bölgede kendi yemeğini hazırlama imkânı bulunmayan ihtiyaç sahibi, kimsesiz, yaşlı ve engelli vatandaşlar için kurulan bu mutfakta, her gün taze, hijyenik ve sıcak yemek dağıtımı yapılacak. Mahalle Mutfağı sayesinde, bölgedeki dezavantajlı vatandaşların sıcak yemek ihtiyacı belediye güvencesiyle kesintisiz olarak karşılanacak.

Kentteki ikinci Emekli Evim bu tesiste yer alacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin emeklilere yönelik sosyal yaşam projesi Emekli Evim'in kentteki ikinci şubesi de Meska Sosyal Tesisi bünyesinde hizmet verecek. Emeklilerin kaliteli ve güvenli bir ortamda vakit geçirebilmeleri amacıyla hazırlanan merkezde ücretsiz çay ikramının yanı sıra gazete, dergi ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları'nın bulunduğu okuma salonu yer alıyor. Satranç, tavla ve domino gibi sosyal aktivite alanlarıyla donatılan Emekli Evim, emeklilerin yeni buluşma noktası olacak.

Vatandaşlar artık belediyeye gitmek zorunda kalmayacak

Meska Sosyal Tesisi'nde hizmet verecek Sosyal Hizmet Birimi sayesinde vatandaşlar artık birçok işlem için belediye hizmet binasına gitmek zorunda kalmayacak. Ayni ve nakdi sosyal yardım başvuruları, hane yardımı müracaatları ile dijital ortamda yapılan sosyal destek işlemleri, uzman personelin desteğiyle tesis içerisinde gerçekleştirilebilecek. Böylece özellikle yaşlı, engelli ve dijital işlemlerde zorlanan vatandaşların belediye hizmetlerine erişimi önemli ölçüde kolaylaşacak.