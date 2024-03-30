Düzce'de uygulanan süt sığırcılığı, dış cephe mantolama ve fenni arıcılık projeleri için kullandırılacak krediler kura ile tespit edilerek sahiplerini buldu.

2024 yılında ORKÖY dahilinde Düzce Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Kozluk köyünde 3 aileye 2 şer adet simenter ırkı süt ineği, süt sığırcılığı projesi kapsamında kredi kullandırılacağı, bu kredinin yüzde 20'sinin hibe olduğu, kalanının 2 yıl geri ödemesiz 5 yıl boyunca yılda 1 kez olmak üzere faizsiz 5 taksitte geri ödeneceği, Muncurlu köyünde 5 aileye 30'ar kovan fenni arıcılık kredisi kullandırılacağı ve bu kredilerin yüzde 20 sinin hibe olacağı kalanının 1 yıl geri ödemesiz ve 4 yıl boyunca yılda 1 kez olmak üzere faizsiz 4 taksitte geri ödeneceği, Darıyeri Yörükler köyünde 17, Darıyeri Hasanbey köyünde 21, Tavak köyünde 11, Çakırsayvan köyünde 13, Yaka köyünde 24, Düverdüzü köyünde 12, Asar köyünde 17 ve Sarıdere köyünde 15 adet olmak üzere toplam 130 aileye dış cephe montalama kredisi kullandırılacağı ve bu kapsamda kullandırılan kredilerin yüzde 20'sinin hibe olduğu, kalanının 1 yıl geri ödemesiz ve 5 yıl boyunca yılda 1 kez olmak üzere faizsiz 5 taksitte geri ödemeli olacağı bildirildi.