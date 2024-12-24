Türkiye’nin Bal Üretim Merkezi: Ordu

Ordu’da, 3.500 kayıtlı arıcı ve 600 bin kovanla yılda yaklaşık 20 bin ton bal üretiliyor. Bu rakam, Türkiye’nin en yüksek bal üretimi anlamına geliyor. Ordulu arıcıların emeğiyle 50’den fazla şehirde üretilen ballar, hem yurtiçi piyasaya hem de yurtdışına ulaştırılıyor.

10 Milyon Euro Yatırımla Kurulan Tesis

2018 yılında hizmete açılan Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü’ne bağlı bal paketleme tesisi ve analiz laboratuvarı, sahte balın önlenmesi ve kalite standartlarının sağlanmasında önemli bir rol oynuyor. Günlük 7 ton bal paketleme kapasitesine sahip tesis, İngiltere, Belçika, Almanya ve Hollanda gibi ülkelere ihracat gerçekleştiriyor. Bu ülkeler aracılığıyla da Ordu balı, toplamda 55 farklı ülkeye ulaşıyor.

Son İhracat: İngiltere’ye 10 Ton Bal

Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi, son olarak İngiltere’ye bir konteyner (10 ton) bal gönderdiklerini açıkladı. Çiftçi, üreticilerden alınan kaliteli balların düzenli olarak ihracatını yaptıklarını ve her yıl ihracat miktarını artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Hedef: Yılda 1.400 Ton İhracat

Ordu balının dünya pazarındaki yerini daha da sağlamlaştırmak istediklerini ifade eden Çiftçi, şunları söyledi:

"Amacımız, Ordu balını tüm dünyaya tanıtmak ve ihracat rakamlarımızı artırmak. Şu anda yıllık hedefimiz 1.400 ton ihracata ulaşmak. Bakanlığımızın sahte balların tespiti için uygulamaya koyduğu NMR cihazları bu hedefe ulaşmamızı kolaylaştıracak. Denetimlerin artırılması ve gerçek üreticilerin desteklenmesi bu süreçte büyük önem taşıyor."

6 Yılda 1.300 Ton Bal İhraç Edildi

2018’den bu yana 1.300 ton bal ihracatı gerçekleştirdiklerini belirten Çiftçi, tesisten çıkan balların titizlikle analiz edildiğini ve Avrupa ülkelerinde hiçbir sorun yaşanmadığını vurguladı. Ayrıca, bal paketleme tesisinde bugüne kadar 1.800 ton bal işlenerek satışa sunuldu.

Ordu Balı: Türkiye’nin Gururu

Ordu’nun kaliteli bal üretimi, hem yerel üreticilere gelir kaynağı oluyor hem de Türkiye’nin ihracat başarısını artırıyor. Modern tesisler ve arıcıların titiz çalışmaları sayesinde Ordu balı, dünya çapında bir marka haline gelme yolunda hızla ilerliyor.