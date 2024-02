Yerel seçimlere az bir zaman kala adayların çalışmaları da hız kesmeden sürüyor. Ak Partili Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Hilmi Güler de seçim çalışmalarına İstanbul'da devam etti. Hemşehrileriyle İstanbul Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen İstişare Toplantısı'ında bir araya gelen Başkan Güler, Ordu'ya önümüzdeki süreçte neler yapılacağını anlattı.

Etkinliğe katılan Ordulu kanaat önderleri. sivil toplum kuruluşlarının başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar, Başkan Hilmi Güler'den yapılmasını istedikleri projeleri dile getirdiler. Dr. Hilmi Güler bütün talepleri tek tek not etti ve gerekenlerin yapılacağı sözünü verdi.

Kendisi de Ordulu olan Ekovitrin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Şeref Özata da İstişare Toplantısına katılım sağladı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Hilmi Güler ile kısa bir söyleşi gerçekleştiren Özata, etkinlik sonrasında Başkan Güler ile özel bir röportaj gerçekleştirdi. Başkan Güler röportajında herşeyin çok güzel olacağı mesajını verdi.

Hilmi Güler konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise: "İstanbul bizi özlemiş, biz de İstanbul’u… Hemşehrilerimizin coşkusu, bize, Sayın Cumhurbaşkanımız ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde çalıştığımız, İstanbullular'a hizmet ettiğimiz günleri hatırlattı. 94 Ruhu İstanbul’da yeniden şahlanmış. Gurbeti yurt edinen, hasret türküleri hep sılayı söyleyen, bir sevda gibi Ordu’yu gözleyen Ordulu hemşehrilerimiz ile İstanbul’da istişare programımızda bir araya gelerek kucaklaştık. İstanbul’da ikamet eden 515.000 Ordulu hemşehrimizin her biriyle ayrı ayrı iftihar ediyoruz. Orda bir köy var uzakta fakat Ordulular vefakardır. Gelirler, köylerini görürler. Yazın fındıkta, düzenlenen festivallerde, güzel günlerde memleketlerinde olurlar. Her geldiklerinde ayrı bir hizmet gördükleri için teşekkürlerini ifade eden, desteğini esirgemeyen hemşehrilerimize parolamızı söyledik: Birlikte başardık, birlikte kazanacağız Programımızın tertip edilmesinde emeği geçen her bir kardeşime, hemşehrime şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.