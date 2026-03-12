Ordu Büyükşehir Belediyesi Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından “Korkma Gençliğin Ruhu Burada” temasıyla hazırlanan program, Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Okul Müdürü Murat Gümüş yaptı.

Gümüş konuşmasında, Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan İstiklal Marşı’nın Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini ve özgürlük tutkusunu en güçlü şekilde ifade eden eserlerden biri olduğunu belirterek, marşın milletin birlik ve beraberliğinin simgesi olduğunu vurguladı.

Program kapsamında “Korkma Gençliğin Ruhu Burada” temalı resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Etkinlik, öğrencilerin hazırladığı İstiklal Marşı Oratoryosu ile sona erdi.

Programa Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Baro Başkanı Birsen Uçar, Altınordu Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman ile çok sayıda davetli katıldı.