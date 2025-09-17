Nisan ayında Karadeniz genelinde etkili olan zirai donun rekolteyi yaklaşık yüzde 50 oranında düşürmesi, fındık arzını ciddi biçimde azaltırken fiyatlar bir ayda yüzde 50 artış gösterdi.

Üreticiler, ihtiyaçları kadar fındık satarak geri kalan mahsullerini depolarında muhafaza ediyor. Piyasaya girişin geçen yıllara göre daha sınırlı olması fiyatların daha da yukarı çıkacağı beklentisini güçlendiriyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, nisan ayındaki don sonrası yaşanan rekolte kaybının piyasayı etkilediğini vurgulayarak, “Toprak Mahsulleri Ofisi’nin açıkladığı 195-200 lira bandındaki fiyatlardan sonra serbest piyasa çok hızlı yükseldi. 15 Ağustos’ta pazara inmeye başlayan fındıkların ardından fiyatlar 200 liradan 300 liraya kadar çıktı. Bu nedenle TMO’ya fındık akışı da olmadı” dedi.

Soydan, fiyatların artış trendinin sürebileceğini belirterek, “Üreticiler fındıklarını ihtiyaçları kadar pazara indiriyor ve emanete bırakmıyor. Bu yıl fiyatı üretici belirleyecek. Mevcut koşullar, fiyatların 300-320 lira bandından daha da yükselebileceğine işaret ediyor” ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, fındık fiyatlarının önümüzdeki haftalarda da yükselme ihtimalinin yüksek olduğunu, özellikle ihracat talebinin etkisiyle serbest piyasada hareketliliğin sürebileceğini öngörüyor.