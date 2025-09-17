Sektör temsilcileri, Merkez Bankası'nın faiz indirim kararının emlak sektörü açısından önemli bir gelişme olduğunu belirtiyor. Açıklamalarda, konut kredisi faiz oranlarının belli bir seviyenin altına inmesinin gerektiği vurgulanarak, "Konut kredisi eğer yüzde 1,50’nin üzerinde olursa vatandaşların bu kampanyadan yararlanması olumlu oluyor fakat ödemeleri zorlaşıyor. Faiz oranlarının kesinlikle aşağı düşmesi lazım. Böylece gayrimenkul almak ya da satmak isteyen vatandaşlar da bu durumdan faydalanabilir" değerlendirmesi yapıldı.

Özel bankalara da çağrı yapılarak, en azından geçici bir süre için faizlerin düşürülmesi gerektiği dile getirildi. Mevcut faiz oranlarının, çift çalışan kamu görevlilerinin bile konut sahibi olmasını zorlaştırdığı belirtilirken, ailelerin eğitim, sağlık, gıda gibi temel ihtiyaç harcamalarının da kredi ödemelerine eklendiği ifade edildi.

Bölgede 10-15 yaşındaki dairelerin fiyatlarının 3-4 milyon TL civarında olduğu, yeni dairelerde ise fiyatların 5 milyon TL’den başladığı kaydedildi. Büyük şehirlerde bu rakamların çok daha yüksek olduğuna dikkat çekilerek, arzın yetersizliği nedeniyle konut fiyatlarının yüksek seyrettiği ifade edildi. Proje üretiminin sınırlı olması, mevcut projelerde maliyetlerin yüksekliği ve kredi faizlerinin de vatandaşların ödeme gücünü zorladığı dile getirildi.