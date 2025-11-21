Etkinlikte Ordulu vatandaşlarla bir araya gelen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, memleket atmosferini İstanbul’a taşıdıklarını belirterek, “Ordu’muzun güzel enerjisini ve sevgisini hep birlikte paylaşıyoruz” dedi.

Ordulular İstanbul’da sıla özlemini gideriyor

Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçe belediyesi ve çok sayıda kurum ile işletmenin katılımıyla gerçekleştirilen tanıtım günleri, İstanbul’da yaşayan Ordululara memleket havası yaşatıyor. Ordu’nun kültürü, tarihi, yöresel lezzetleri ve turizm değerleri etkinlik kapsamında geniş bir yelpazede tanıtılıyor.

Başkan Güler’e yoğun ilgi

Tanıtım günlerinin açılışının ardından Büyükşehir Belediyesi standında misafirlerini ağırlayan Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler, vatandaşların ilgi odağı oldu. Ziyaretçilerle tek tek ilgilenen Güler, fotoğraf taleplerini de geri çevirmedi.

Başkan Güler, İstanbul’da memleket ruhunu yaşattıklarını vurgulayarak şöyle konuştu:

“14. Ordu Günleri'nde, Ordu’muzun güzel insanlarıyla buluşmanın gururunu yaşıyorum. Sıla hasretini dindirdiğimiz bu özel atmosferde, İstanbul’un kalbinde adeta ikinci bir Ordu oluşturuyoruz.”

Büyükşehir standına ilgi büyüyor

Etkinlik alanına gelen ziyaretçilerin ilk uğrak noktalarından biri, Ordu Büyükşehir Belediyesi standı oldu. Stantta belediyenin hayata geçirdiği projeler tanıtılırken vatandaşlara çeşitli ikram ve hediyeler de sunuluyor. Belediye iştirakleri ile daire başkanlıklarına ait stantlar da yoğun ilgi görüyor.

Tanıtım Günleri 23 Kasım’a kadar sürecek

Konserler, yarışmalar ve kültürel etkinliklerle zenginleştirilen 14. Ordu Tanıtım Günleri, 23 Kasım Pazar gününe kadar ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek.