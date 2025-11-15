Bölgede kar yağışının zaman zaman tipi şeklinde etkili olması nedeniyle araçlar ilerleyemedi. Kar kalınlığının 40 santimetreye kadar ulaştığı yüksek kesimlerde ulaşım tamamen durdu.

Ekipler yolu açmak için seferber oldu

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Mesudiye Belediyesi, Karayolları ekipleri ve polis birimleri, yolu yeniden trafiğe açmak için bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Yoğun yağışın devam etmesi nedeniyle çalışmaların güçlükle ilerlediği ifade edildi.

Elektrik kesintileri ve kapalı yayla yolları

Mesudiye ilçesine bağlı bazı mahallelerde kar yağışı nedeniyle elektrik kesintileri meydana geldi. Ekipler hatlarda oluşan arızalara müdahale ederken, bazı yayla yollarının da kapandığı öğrenildi.

Yetkililer, bölgeye gidecek sürücüleri dikkatli olmaları, mümkün oldukça zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyardı.